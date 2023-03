Die Engel von der Milchstraße

Der Sonntag gehört der ungarischen Kunst. Heute singt Magdi (Rúzsa Magdolna) aus Kishegy, die 2006 den Titel des Megasztár in einer Budapester Talentshow gewonnen hatte. in der Juri saß auch Gábor Presser von LGT, der in der thüringischen Musikgeschichte seinen Fußabdruck hinterlassen hat.

Du bist die Sonne, ich bin der Mond

Auf dem Feld sind die Engel gelandet

Du bist die Sonne, ich bin der Mond

Ich höre ihre leichten Schritte.

Im Zuge der Tiktokisierung von PB noch eine andere Perspektive:

Die Funktelefonlämpchen, das sollen die Sterne sein, die Csillagok (Dschillogok).

Grüße an den Inlandsgeheimdienst:

Die Sterne, die begehrt man nicht,

Man freut sich ihrer Pracht,

Und mit Entzücken blickt man auf

In jeder heitern Nacht.

(Geh. Rath v. Goethe)