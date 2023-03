Tausendundeinenacht ist nach Berlin umgezogen

Märchenrobert soll seine Excellenz Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber folgendermaßen angesprochen haben: „Lieber Sultan.“ Glaubte er noch bei den Indianern am Amazonas zu weilen? Was mag sich der arabische Minister angesichts solch einer distanzlosen Anmache wohl gedacht haben?

Der „liebe Sultan“ hat im Unterschied zu Märchenrobert einen BSc in Chemieingenieurwesen von der University of Southern California und einen Doktortitel in Betriebswirtschaftslehre von der Coventry University im Vereinigten Königreich und einen MBA von der California State University in Los Angeles.

Al Jaber begann seine Karriere als Ingenieur bei der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Er wurde am 15. Februar 2016 zum CEO der Gesellschaft ernannt. Seitdem hat Al Jaber 26 Milliarden US-Dollar an internationalen Investitionen von Unternehmen wie BlackRock , Eni und KKR eingesammelt.

Im Februar 2019 unterzeichnete Al Jaber mit BlackRock und KKR eine Vereinbarung über 4 Milliarden US-Dollar, um in die Entwicklung der Midstream-Ölpipeline-Infrastruktur zu investieren. Ein Konsortium aus sechs Unternehmen unterzeichnete im Juli 2020 eine Vereinbarung zur Investition von 20,7 Milliarden US-Dollar in ADNOC-Infrastrukturanlagen. Es war die bisher größte Einzelinvestition in die Energieinfrastruktur im Nahen Osten und damals die größte der Welt für 2020. Al Jaber leitete den ersten Börsengang eines ADNOC-Unternehmens, der ADNOC Distribution im Jahr 2017.

Als Leiter von ADNOC hat Al Jaber versucht, die Rohölförderung von ADNOC von 3 Millionen Barrel Öl pro Tag im Jahr 2016 auf 5 Millionen bis 2030 zu steigern. Unter Al Jaber hat ADNOC in CO2-Abscheidungs- und grüne Wasserstoffprojekte investiert und sich gleichzeitig verpflichtet, seinen Betrieb mit erneuerbaren Energiequellen zu betreiben. Das Unternehmen plant die großtechnische Produktion von Wasserstoffbrennstoff, um Ölexporte zu ersetzen.

Zuvor war er Vorstandsvorsitzender der Abu Dhabi Ports von 2009 bis 2019, des VAE National Media Council von 2016 bis 2020, der Abu Dhabi Media Investment Corporation (ADMIC) und Sky News Arabia.

Am 12. März 2013 wurde Al Jaber zum Staatsminister ernannt und trat dem Ministerrat der Vereinigten Arabischen Emirate bei . Die Ernennung von Al Jaber wurde von Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan , dem Präsidenten der VAE, genehmigt. In Bezug auf die Ernennung von Al Jaber und anderen Ministern sagte Mohammed bin Rashid Al Maktoum , Vizepräsident und Premierminister und Herrscher von Dubai der VAE, das neue Kabinett habe „junge Gesichter mit neuen Ideen und Energie, um mit den schnellen Veränderungen Schritt zu halten und sich mit den obersten Prioritäten unseres Volkes zu befassen.“ Zu Al Jabers Verantwortlichkeiten gehören Wirtschaft, Politik, Entwicklung, Medien, Energie, Infrastruktur und Nachhaltigkeit der VAE. Er hatte sein Amt als Staatsminister bis Juli 2020 inne, als er zum Minister für Industrie und Spitzentechnologie ernannt wurde.

Früher spielten die Märchen aus Tausendundeinernacht im Morgenland. Heute hat Deutschland einen Märchenbuchautor als Wirtschaftsminister und ein Fachmann residiert in Abu Dhabi.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Es ist kein schönrer Anblick in der Welt, Als einen Fürsten sehn der klug regiert.“ (Geh. Rath v. Goethe)