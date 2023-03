Wer für und gegen die höhere Energieeffizienz von Gebäuden gestimmt hat

Es waren im Europaparlament nur 48 Konservative (kein deutsches Mitglied, vor allem Polen und Italiener) und 56 Identitäre (von deutscher Seite die AfD), die gegen den Vorschlag der EU-Kommision gestimmt haben, sechs Millionen Gebäude teuer umzurüsten. Außerdem noch elf Parteilose (darunter aus Deutschland Meuthen), achtzehn Abgeordnete der Volkspartei (darunter ein Deutscher = Stefan Bergner von der CDU) und zwei Linke (keine deutschen Linken darunter).

Alle Abgeordneten der Grünen und ihrer Hilfstruppen, der Abg. Sonneborn (Die Partei), die SPD geschlossen, die FDP auch ohne Ausnahme und die Vertreter der CDU (ohne den oben erwähnten Bergner) haben für die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (u.a. nicht immer sinnvolle und teure Dämmpflicht) gestimmt.

Insgesamt haben 145 Abgeordnete gegen den Vorschlag der Kommission und 472 dafür gestimmt.

Die Systempresse hat die Parlamentsberichterstattung schon seit Jahren eingestellt, auch in diesem Fall hat sie über das Abstimmungsverhalten unserer Volksvertreter nicht berichtet, weil man die Wut der Hausbesitzer auf die Altparteien fürchtet. Es ist schon seltsam, diejenigen, die die Demokratie immer betonen, verachten sie in Wirklichkeit. Don Alphonso als betroffener Hausmeister und Vermieter wütet in der WELT nur rum, ohne die Täter zu benennen.

Also Hausbesitzer: Wählbar ist nur die AfD. Alle anderen Politiker, einschließlich der zusammengekauften und von den Oligarchen unterminierten Medien sind feile Huren der ausbeuterischen Mafia. Auch die Mieter sind indirekt betroffen. Denn teure Sanierungen treiben die Mieten.

Wer selber noch mal nachsehen will: Hier. Die Abstimmung fand am 14. März statt.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Alles auf einmal wollen heißt alles auf einmal zerstören.“ (Georg Christoph Lichtenberg)