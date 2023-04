Debakel für Grüne und Linke in Finnland

Für die Entwicklung der EU ist es schon interessant, wenn ein Regierungswechsel in einzelnen Ländern erfolgt. Nachdem in Italien und Schweden linksradikale Regierungen abgewählt wurden, ist das offenbar auch in Finnland der Fall. Bisher regierten Sozialdemokraten, Zentrum, Linke, Grüne und die schwedische RKP mit einer sicheren Mehrheit. Alle Regierungsparteien außer den Sozialdemokraten haben verloren, die Sozialdemokraten selbst sind vom ersten auf den dritten Platz zurückgefallen. Die linke Regierungskoalition hat noch 99 Sitze von 200, vor der Wahl waren es 116.

Gewinner der Wahl sind Konservative und die Wahren Finnen – letztere so ähnlich aufgestellt wie die AfD. Der Chef der Konservativen Petteri Orpo kann sich nun aussuchen, ob er lieber die ländliche Zentrumspartei oder die Christdemokraten oder die schwedische RKP für eine Koalition wirbt, oder mehrere. Die Wahren Finnen muß er wohl nicht lange bitten.

Hier das Wahlergebnis in Sitzen von Rechts nach Links:

2023 2019 Wahre Finnen 46 39 Konservative 48 38 Christdemokraten 5 5 Zentrum 23 31 Liberale 1 1 RKP (Schweden) + Aland (auch Schweden) 10 10 Sozialdemokraten 43 40 Linke 11 16 Grüne 13 20 Summe 200 200

Das linke Übergewicht in der EU gerät langsam ins Wanken.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Das Kalte wird warm,/ der Reiche wird arm,/ der Narre gescheit:/ Alles zu seiner Zeit.“ (Geh. Rath v. Goethe über den Wechsel)