Der VW-Konzern weltweit

Auch VW ist nur noch zu einem Bruchteil in Deutschland tätig. Ich zeige das mal anhand von markenbezogenen Zahlen aus dem jüngsten Geschäftsbericht betreffend den Fahrzeugabsatz in Tsd. Stück, und da der Wert eines Porsche und eines SEAT doch etwas differiert, ergänzend mit dem operativen Ergebnis in Mrd. €.

Absatz Tsd. Fahrzeuge Prozent Ergebnis Mio. € Prozent VW Pkw 2.594 28,6 2.647 12,0 Skoda 863 9,5 628 2,8 SEAT 468 5,2 33 0,1 VW Nutzfz. 340 3,7 529 2,4 Audi 1.070 11.8 7.622 34,5 Porsche 314 3,5 6.423 29,0 Traton 306 3.4 1.583 7,2 Ges. in China 3.122 34,4 3.280 14,8

Nach den Märkten ergaben sich folgende Absatz- und Umsatzzahlen:

Absatz Tsd. Fahrzeuge Prozent Umsatz Mio. € Prozent Europa, Naher Osten, Afrika 3.495 41,2 154.529 55,3 Nordamerika 868 10,2 60.077 21,5 Südamerika 487 5,7 15.476 5,5 Asien Pazific 3.632 42,8 51.444 18,4 Summa 8.481 100 279.232 100

Der Betrachter dieser beiden Tabellen weiß wo der Hase hingelaufen ist: Zum Premiumsegment. Der Mittelstand als Kundschaft ist uninteressanter geworden. An einem SEAT werden operativ 70 € verdient, an einem Porsche 20.455. In Europa und Nordamerika gibt es genügend Kórona-, Klima- und Wokismusgewinner als zahlungskräftige Kundschaft. China beeindruckt von der Zahl der Fahrzeuge, beim Gewinn und Umsatz hinkt es hinterher, wohl auch weil man den Ertrag brüderlich oder fifty-fifty teilen muß. Trotzdem will VW seine Marktpositionen im Reich der Mitte verteidigen, zum Beispiel mit zwei neuen Fabriken.

Im Berichtsjahr gab es „eine angepassten Risikoeinschätzung in Bezug auf die Situation in Russland. Daraus konkretisierte sich im Volkswagen Konzern die Einstellung der geschäftlichen Tätigkeiten in Russland. In diesem Zusammenhang wurden einzelne Gesellschaften bereits veräußert beziehungsweise weitere Verkaufsverhandlungen gestartet. Auf Basis dieser Neueinschätzung wurden im Geschäftsjahr umfassende Wertberichtigungen auf Vermögenswerte von Produktionsstätten und Finanzdienstleistungsgesellschaften erfasst. (…) Insgesamt wurde im Berichtsjahr durch die unmittelbaren Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts ein Aufwand in Höhe von rund 2 Mrd. € erfasst, welcher in den Kosten der Umsatzerlöse sowie im Sonstigen betrieblichen Ergebnis ausgewiesen wird.“

Ein umfangreicher Teil des Geschäftsberichts wird von bösen Zungen als „Greenwashing“ klassifiziert:

An den gesamten Umsatzerlösen des Volkswagen Konzerns waren im Geschäftsjahr 2022

taxonomiefähige Umsatzerlöse: 257,0 Mrd. €, das entspricht einem Anteil von 92,1 %

taxonomiekonforme Umsatzerlöse: 26,1 Mrd. €, das entspricht einem Anteil von 9,4 %.

Auf die Wirtschaftstätigkeit 3.3 „Herstellung von CO 2 -armen Verkehrstechnologien“ entfielen davon 254,5 Mrd. € beziehungsweise 91,1 % vom Konzernumsatz, die als taxonomiefähig klassifiziert wurden. Hierin enthalten sind die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen einschließlich der Motorräder, aus Originalteilen, aus dem Vermiet- und Leasinggeschäft, aus Zinsen und ähnlichen Erträgen sowie Umsatzerlöse, die unmittelbar mit den Fahrzeugen in Zusammenhang stehen wie zum Beispiel Werkstattleistungen und Services.

Von den taxonomiefähigen Umsatzerlösen hielten 26,1 Mrd. € die Bewertungskriterien ein, anhand derer der substanzielle Beitrag zum Klimaschutz bemessen wird. Hierzu zählen alle unsere vollelektrischen Fahrzeuge, ein Großteil der Plug-in-Hybride sowie die Busse, die den Anforderungen der EURO-VI-Norm Stufe E entsprechen. Im Jahr 2022 waren dies 596 Tsd. Fahrzeuge und damit 6,5 % mehr als im Vorjahr. Ihr Anteil am relevanten Absatz – ohne die Fahrzeuge der chinesischen Joint Ventures – stieg auf 11,1 (10,1) %. Pkw und leichte Nutzfahrzeuge machten mit 594 Tsd. Fahrzeugen den Großteil aus; Lkw und Busse verzeichneten gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um das Neunfache. Der Absatz vollelektrischer Fahrzeuge legte deutlich zu.

Woaraus die Vollelektrischen gemacht werden und wie der Strom erzeugt wird, interessiert in Brüssel und auch in Ostberlin derzeit noch niemanden. Aber was nicht ist, kann noch werden, wenn die Klimataliban in den nächsten Gang schalten.

Die folgende Kennzahlensammlung ist keine Anlageempfehlung: VW Vz KGV 3,9, Eigenkapital 25 %, Marge 5,3 %; Dividendenrendite 7,5 %. Traton und Porsche sind separat notiert.

