Der Einbruch in die ReGIERung

Warum regiert in Berlin nicht gerechterweise die Abu Chaker-Familie mit? Warum teilt fast alles Lukrative der Graichen- und der Reemtsma-Clan unter sich auf? Eine viel zu zahme Frage hat Bert Brecht 1928 in der Dreigroschenoper gestellt: „Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?“ Das sind alles Mätzchen gewesen. Heute hätte er gefragt: „Was ist die Gründung einer Großfamile gegen den Einbruch in die Regierung?“

Die Schlauen haben es immer gewußt: Mit dem Berlinumzug ist Deutschland zum Hotspot von ungünstigen Entwicklungen und Vetternwirtschaft geworden. Berlin ist die stinkende Kloake, wo die Leute auf die Straße machen. Der Sündenpfuhl, in dem Frauen rauschgiftsüchtig gemacht und entwürdigt werden. Die nicht gekehrte Gosse, die stinkende Kloake, der verstopfte Gulli für alle faulen Abwässer und Perversitäten des Mainstreams. Das große Güllefaß des Teufels. Gestern habe ich gelesen, daß der Meeresspiegel in 3.000 Jahren um sieben Meter steigen könnte. Aber leider liegt Berlin 34 Meter über NN und der Untergang findet nicht statt. Wenn Annalena noch ein bißchen weiter quasselt, wird die Reichshauptfavela manchmal durch überraschende Umstände enden wie Sodom und Gomorrha.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst:

Wollt ihr Macht? Der Mächt’ge hat sie.

Wollt ihr Reichtum? Zugegriffen!

Glanz? Behängt euch! Einfluß? Schleicht nur!

Hoffe niemand solche Güter.

(Geh. Rath v. Goethe)