Die Nachtschicht beim Kanzler war für die Katz

Langsam verzieht sich der Nebel, der tagelang durch Berlin-Mitte waberte. Es ist nach 30 Stunden Ampelgehampel nichts rausgekommen: Nach 2023 soll es keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr geben. Hinsichtlich der Kernkraftwerke und der Autoindustrie gibt es nichts Neues. Das hätte man auch in zehn Minuten beschließen können.

Ich bin heute durch ein recht großes Dorf mit 365 Einwohnern gefahren. So gut wie kein Haus erfüllt die Anforderungen von irgendeiner erträumten Energieeffizienzklasse. Viele sind so alt, daß sich eine energetische Sanierung nicht mehr lohnt. Nach den Vorstellungen von Märchenrobert sind das alles Abrißhäuser. Der Fachmann fragt sich allerdings wo die Leute bleiben sollen. Neubauten sind viel zu teuer.

Auch die Häuser, die nach dem Kriege gebaut worden sind – es sind eh nicht sehr viele – sehen nicht so aus, als wenn sie Eigentümer hätten, die mal schnell 100.000 € für eine neue Heizung und Wärmedämmung hinlegen könnten.

Ich gehe mal von meinem eigenen Haus aus. Das Wohnzimmer ist von etwa 1700, der Anbau und die Aufstockung von 1896. 1984 hatte ich ein WC und ein Bad eingebaut, 1992 eine Ölheizung. Es hat rundrum keine Fundamente. Irgendwelche Grabearbeiten für eine Fußbodendämmung sind da nicht möglich. Die Raumhöhe ist unter dem Unterzug nur 1,90 m, ein Fußbodenaufbau, der die lichte Höhe reduziert ist nicht ratsam. Im Winter 2021/22 ist die Ölheizung kaputt gegangen. Solange die elenden Kaputtniks in Berlin rumherrschen repariere und investiere ich nichts. Wenn es kalt war, bin ich zur Freundin gegangen, ansonsten habe ich ein paar billige Strahlplatten aufgehängt. Weiterhin steht in der Küche noch ein Holzofen. Das Ganze ist jetzt abgesehen von einem Wohnraum Kaltlager für einen Gewerbebetrieb. Hat den Vorteil: So in die kalte Hütte können mir die Eiferer für ihre völkischen Experimente keine Asylanten reinsetzen.

Bevor daraus wieder ganzjährig nutzbarer Wohnraum wird, oder ich das Objekt verkaufen kann, muß das elitäre Regime erst mal weg. Wenn bei den nächsten Wahlen nicht 55 % AfD wählen werden, wird das noch nichts. Mal sehen, wer den längeren Atem hat: Die Fanatiker oder ich. Das letzte Mal habe ich nach 28 Jahren gewonnen.

Noch eine wichtige Beobachtung: Ricarda hat für den gewichtigen Überbau viel zu kleine Füße. Die Stiefelchen sehen aus, wie von Heinrich Hoffmann gemalt.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Wer’s Recht hat und Geduld, für den kommt auch die Zeit.“ (Geh. Rath v. Goethe, Faust II)