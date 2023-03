Leoparden brauchen ein besseres Umfeld

„Es ist einfach nicht gut genug, Menschen den Tod zu befehlen.“ Um die ukrainischen Verluste zu begrenzen, müssen die NATO-Praktiken schnell übernommen werden, sagt der pensionierte britische Oberstleutnant Glen Grant. Er berät die Ukraine seit langer Zeit und weiß worüber er schreibt. Ich habe aus seiner Ausarbeitung einige Passagen übernommen ohne eigene Wertungen und Kommentare, um den Lesern ein Bild der Realität zu vermitteln. Lediglich zum von Grant hart kritisierten Gesetz 8271 habe ich einen erklärenden Einschub geliefert.

Möglicherweise ist das größte Problem für die ZSU-Führung die Entwicklung einer neuen Armeekultur; eine Kultur, in der jedes Leben zählt. Jeden Tag füllt sich die Armee mit mehr Leuten ohne vorherigen militärischen Hintergrund. Noch vor Wochen und Monaten waren sie Zivilisten. Viele sind ausgereift und haben einen starken geschäftlichen und beruflichen Hintergrund. Sie tolerieren nur begrenzt die von oben nach unten gerichtete Arbeitsweise, die in der Armee vor dem 24. Februar üblich war.

Die „Ich bin der Häuptling, du bist ein Narr“-Haltung einiger Kommandeure von heute passt nicht zu ihnen. Es ist auch nicht das, was die Gesellschaft will oder erwartet. Diese Erwartung von Veränderungen gilt insbesondere für diejenigen, die Führungspositionen in der Wirtschaft bekleidet haben oder über eine höhere Ausbildung verfügen. Natürlich müssen diese Menschen ihre Kultur und Gewohnheiten an die komplexen Wege der Armee anpassen. Die hochrangige Verteidigungsführung muss jedoch auch verstehen, dass viele von denen, die sie befehligen, nicht wie eine gedankenlose Armee von Anhängern handeln werden.

Sie müssen auch sicherstellen, dass es in jedem Bereich einen einzigen Kommandanten gibt (normalerweise den Brigadekommandanten) und dass andere Einheiten, die nicht der Armee angehören, wie die Hauptnachrichtendirektion (GUR), die Spezialeinsatzkräfte (SOF) und der Sicherheitsdienst der Ukraine , (SBU) Nationalgarde, Grenzschutz, Territoriale Verteidigungskräfte, Freiwillige, Marinesoldaten und Drohneneinheiten, respektieren die Regeln und handeln immer als eine Armeeorganisation und verfolgen nicht ihre eigenen Aufgaben und Ambitionen.

Ein gravierendes Problem liegt bei den Territorial Defense Forces, die in vielerlei Hinsicht, insbesondere bei der Auswahl der Kommandeure und der Einheitenausbildung, einfach als zweitklassig behandelt werden, obwohl sie die nationale Einsatzreserve bilden. TrO-Brigaden stehen jetzt an vorderster Front, ohne richtig ausgebildet oder mit Ressourcen ausgestattet zu sein. Dieses Fehlen eines gemeinsamen Konzepts fördert organisatorische Arroganz, bei der einige Teile des Militärs als besser oder wichtiger als andere angesehen werden und sowohl so behandelt werden als auch so handeln.

Diese Haltung riskiert, Soldaten und Freiwillige vorzeitig in den Tod zu schicken, weil das System sie nicht ausreichend wertgeschätzt hat, um sie angemessen auf den Kampf vorzubereiten. Um die ukrainischen Verluste zu verringern, sollte eine künftige „Eine-Armee-Politik“ darin bestehen, dass jeder in Uniform nach dem gleichen Grundstandard kommandiert, ausgebildet und ausgerüstet werden muss wie alle anderen.

Das kürzlich unterzeichnete Gesetz 8271 (Über die Stärkung der Verantwortung für Desertion, Ungehorsam des Militärpersonals) ist eine ernsthafte Herausforderung für das Thema Vertrauen. Das widerspricht dem natürlichen Rechtsweg. Während viele denken, dass es für Kontrolle und Disziplin lebenswichtig ist, sollten sie auch erkennen, dass die Schaffung eines sowjetischen Gesetzes, das von Menschen verlangt, Dinge zu tun, die sie möglicherweise nicht tun können, ohne zu sterben, auch ein schneller Weg ist, um ihr Vertrauen in die Ukraine in Frage zu stellen Gesellschaft.

Wie berichtet, unterstützte die Werchowna Rada bei einer Sitzung am 13. Dezember mit 270 Stimmen den Gesetzentwurf Nr. 8271 zur Stärkung der Verantwortung für Kriegsverbrechen, sowie dessen sofortige Unterzeichnung und Übermittlung an den Präsidenten der Ukraine. Am selben Tag wurde es vom Vorsitzenden des Parlaments, Ruslan Stefanchuk, unterzeichnet und dem Staatsoberhaupt zur Unterschrift übermittelt.

Der Gesetzentwurf schließt insbesondere die Möglichkeit aus, Militärangehörige von der Bestrafung freizustellen oder ihnen eine mildere Strafe aufzuerlegen, als dies im geltenden Strafgesetzbuch der Ukraine vorgesehen ist (Ungehorsam; Nichteinhaltung eines Befehls; Drohung oder Gewalt gegen einen Vorgesetzten; unbefugte Verlassen eines Dienstortes; Desertion, unbefugtes Verlassen eines Schlachtfeldes oder Weigerung, Waffen einzusetzen).

Am 15. Dezember wurde auf der Website des Präsidenten die Petition Nr. 22/173526-ep veröffentlicht, in der ein Veto gegen das Gesetz gefordert wurde, das am ersten Tag 28.000 Unterschriften erhielt, was mehr als die erforderliche Zahl zur Prüfung durch den Präsidenten ist.

Die Frage des Vertrauens ist besonders wichtig, wenn Einheiten nicht richtig mit Ressourcen ausgestattet wurden. Es wirft auch Fragen über das Ethos und die Werte auf, die die Regierung behauptet, sie von Russland zu unterscheiden. Der Versuch, sowohl die Gesellschaft als auch die Soldaten davon zu überzeugen, dass alles in Ordnung ist, wenn dies nicht der Fall ist (z. B. vorzuschlagen, dass „Hochzeits“-Drohnen von den Einheiten nicht benötigt werden), ist ebenso gefährlich. Die aktuellen Richtlinien und Führungsaktivitäten deuten darauf hin, dass es eine schlechte Kommunikation und Brüche zwischen Teilen der Führung und der Front gibt, die einer ernsthaften politischen Diskussion und sorgfältigen Heilung bedürfen. Dies kann nicht als russische Fake News ausgegeben werden. Es ist real.

Darüber hinaus sollen Special Operations Forces (und wurden von den USA dazu ausgebildet) die Deep-Attack-Organisation sein, die hinter den Linien arbeitet, um zu stören und zu zerstören. Aber in Ermangelung einer angemessenen Deep-Attack-Doktrin für SOF hat die GUR diese Rolle übernommen. Stattdessen werden Special Operations Forces oft als leichte Infanterie eingesetzt, wodurch Jahre teurer US-Ausbildung verschwendet werden.

Es ist unklar, warum einige Offiziere ausgewählt werden, um zu befehlen. Die Qualität der ukrainischen Kommandeure wurde in den sozialen Medien von denen, die geführt werden, regelmäßig gleichermaßen gelobt und kritisiert. Die Politik sollte darin bestehen, dass diejenigen Kommandeure, die mit begrenzten Truppenverlusten Ergebnisse erzielen können, zu ernsthafteren Befehlsrollen befördert werden müssen. Sie sind das wertvollste Metall des Landes. Diejenigen, die nicht in der Lage sind, von vorne zu führen, und die unprofessionelle Befehle erteilen, die schwere Verluste verursachen und nicht die Wahrheit vor Ort widerspiegeln, sollten schnell zu anderen Arbeiten versetzt werden. Sie sind nicht die Kommandeure, die die Ukraine braucht, um diesen Krieg zu gewinnen.

Der NATO-Standard ist, dass der Kommandant, der tatsächlich physisch in die Schlacht verwickelt ist „König“ ist. Er kann sogar ein Sergeant oder sogar ein Soldat sein, der aufgrund von Verlusten gezwungen war, das Kommando zu übernehmen. Alle anderen ihm vorgesetzten Kommandeure müssen ihn unterstützen. Die Kampfkommandanten müssen Entscheidungen über Leben und Tod treffen. Wo es menschenmöglich ist, müssen hochrangige Kommandeure die Intelligenz, moralischen und physischen Ressourcen bereitstellen, damit der Schlachtkommandant gewinnt. Höhere Kommandeure sollten nicht versuchen, den Kampf zu hinterfragen oder Befehle zu erteilen, die nicht mit der Sicht des Kampfkommandanten auf das Problem übereinstimmen.

Einen Gefechtskommandanten zu haben, der unter Beschuss steht und in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen, obwohl er nicht der ranghöchste Offizier ist, ist eine NATO-Praxis. Aber heute finden es einige Kommandeure eindeutig schwierig, es zu verstehen und umzusetzen. Es geht gegen all ihre Ausbildung und Ausbildung. Dies erfordert Anleitung und Unterstützung von höchster Ebene, da dies von den NATO-Ausbildern erwartet und gelehrt wird.

Die ukrainische Infanterie muss angemessen ausgerüstet sein, um diese Art von Krieg zu führen. Ihre Gewehre sollten nur zur Selbstverteidigung dienen. Die Truppen müssen stärker ausgestattet werden mit unbegrenzten Hochzeitsdrohnen, Funkgeräten, Internet, Nachtsichtgeräten für jeden Soldaten, 60-mm-Mörsern, Granaten und Granatwerfern für Züge, einer vollen 81/82-mm-Mörserkompanie für jedes Bataillon, unbegrenzt kurz -Range Missiles, Advanced First Aid Kits, Uniformen und Sicherheitsausrüstung für jeden Soldaten und natürlich noch viel mehr Kleinwaffenmunition.

All dies muss intern von der Ukraine verwaltet und organisiert werden, mit dringender industrieller Produktion und Beschaffung auf nationaler Ebene. Diese „Ermöglicher“ müssen auch in den Reden der Führungskräfte und bei den Treffen der Ramstein Air Base stärker in den Mittelpunkt gerückt werden, damit sich die Diskussion nicht nur auf hochpreisige Gegenstände wie Panzer und Flugzeuge bezieht.

Die richtige Ausrüstung der Infanterie für den Kampf sollte nicht nur den Freiwilligen und der internationalen Gemeinschaft überlassen werden. Die Anforderungen werden so niemals erfüllt. Es ist möglich, in der Ukraine eine groß angelegte industrielle Produktion aufzubauen, weil andere Länder unter ähnlichen Umständen dies geschafft haben. Diese Aufgabe muss dringend von den besten Industrieköpfen des Landes organisiert werden. Qualifizierte Leute sollten nicht als Kanonenfutter verwendet werden. Es ist ein völlig anderes Denken erforderlich.

Dies sollte für jedes Mitglied der Regierung und der Streitkräfte obligatorisch sein. Die Inspektion sollte sich auf die Verbesserung der Effizienz, Schnelligkeit und Genauigkeit der Reaktion konzentrieren – nicht auf das Befolgen von Regeln. Diese Argumentation ist nicht neu. Ein Großteil der Arbeit darüber, wie die Armee besser funktionieren sollte, wurde von General Zabrodskyi in Sitzungen des Verteidigungsausschusses vor Covid geleistet. Leider wurde diese Arbeit, ebenso wie die der Schaffung der Militärpolizei und der besseren Unterstützung durch das Militärrecht, von den Parlamentsmanagern auf Eis gelegt.

Soldatenqualität und Lebensrettung können nur durch eine angemessene, hochgradig fokussierte Ausbildung auf allen Ebenen, vom Soldaten bis zum General, erreicht werden. Das Training muss kontinuierlich sein. Jede Gelegenheit muss genutzt werden, um die Fähigkeiten von Einzelpersonen und Teams zu verbessern. Es ist kein Mythos, dass der Krieg das beste Training ist, aber wie wir sehen können, ist das auch sehr teuer im Blut. Die Kosten für das Land, so zu handeln, wie wir es bisher getan haben, sind zu hoch. Wir verlieren zukünftige Kommandeure, erleiden Verluste, verlieren militärische Moral, Ausrüstung und lebenswichtigen sozialen Zusammenhalt. Es ist auch politisch spaltend, weil es den Anschein hat, dass sich die nationale Führung nicht um die Menschen kümmert, die sie in den Krieg schickt. Diese ablehnende Haltung ist nicht gesund. Die Richtlinie muss sein, dass niemand jemals ohne angemessene Ausbildung in den Kampf zieht.

Schlachtpläne, physische Aufklärung, Befehle, mobile Feuerunterstützung und Kommunikationsprozesse müssen hart geübt werden, von oben nach unten und wieder zurück. Ohne dies wird die Verwendung der neuen Tanks suboptimal und möglicherweise sogar verschwendet. Eine zentralisierte Steuerung wird keinen richtigen Durchbruch ermöglichen. Das Kommando muss vollständig delegiert werden, bis hin zu führenden Panzerbesatzungen. Dies muss geprobt und getestet werden, zuerst auf Brigadenebene und nicht nur auf dem Schießstand.

Die Grundausbildung für ukrainische Infanteriesoldaten ist heute begrenzt und liegt weit unter der aller westlichen Länder. Es ist viel weniger als das, was Soldaten in früheren Kriegen erhalten haben. Es ist weitaus weniger als das, was zum Beispiel Kiewer U-Bahn-Fahrer oder Lehrer erhalten. Die Politik, wie und was gelehrt wird, muss überdacht werden. Die Kurse müssen länger, umfassender und härter werden. Dafür sollte internationale Unterstützung gesucht werden.

Das Defence College hat immer noch nicht reagiert und sich bei der Bereitstellung neuer Bildungsanforderungen nicht angemessen an den Krieg angepasst. Dieser Krieg erfordert ein völlig neues Denken. Wenn der Krieg lang ist, ist eine Umschulung vieler Offiziere aller Ränge erforderlich. Aber am College gibt es viele der gleichen alten Denkweisen. Die Politik muss darin bestehen, sowohl die Kurse als auch die Ausbilder zu ändern. Entscheidend für die langfristige Gesundheit des Abwehrsystems sind neue Kurz- und Intensivkurse. Diese Kurse könnten die nationale und internationale Verteidigung, neue Methoden der Kampfführung, die Entwicklung von IT zu kampfgewinnenden Systemen und die erfolgreiche Integration der Gesellschaft in das Militär umfassen. Die alten Kurse müssen zusammen mit vielen Dozenten entfernt werden. Neue Offiziere, internationale und lokale Freiwillige, frisch aus dem Krieg, müssen ausgebildet werden.

Eine kleine Zusatzbemerkung zum Training; harte körperliche Fitness ist für Kampfsoldaten lebenswichtig. Es kann nicht genug betont oder genug trainiert werden. Fitness hält Menschen am Leben, weil sie sich auf dem Schlachtfeld besser und schneller bewegen können. Als ich kürzlich in Kiew war, sah ich viele Soldaten in Uniform, aber keinen, der körperliches Training machte. Das ist im Krieg ernsthaft ungewöhnlich – ernsthaft ungewöhnlich und falsch.

Zu oft wurden Kommandeure nach Vetternwirtschaft, Bildung oder sogar Korruption ausgewählt – aber nicht nach Ergebnissen und Leistung.

Die wichtigste Aufgabe für die Kommandeure und Mitarbeiter auf allen Ebenen besteht darin, die Offiziere und potenziellen Offiziere zu identifizieren, die mit wenigen Verlusten Kampfergebnisse erzielen können. Es muss jetzt eine Richtlinie geben, um einen Prozess einzurichten, der potenzielle Kommandeure für eine Beförderung identifiziert, zusammen mit denen, die nicht für das Kommando geeignet sind. Letztere müssen entfernt und ersetzt werden, bevor sie mehr Schaden anrichten.

Das derzeitige System ist immer noch in sowjetischen Praktiken und einfallslosem Denken verstrickt. Beamte müssen sich über die Methoden des Vereinigten Königreichs im Ersten Weltkrieg informieren, als der ehemalige Premierminister Lloyd George die Aufgabe erhielt, eine Armee zu unterstützen, die sogar noch größer ist als die der Ukraine. Zu dieser Zeit wurde ein neues Versorgungsministerium für den Krieg geschaffen, das von einem hochrangigen Minister geführt und mit den besten zivilen Industriellen besetzt wurde. Jeder Aspekt des Bedarfs wurde auf unbefristeten Festpreisverträgen (mit eingebautem Festpreisgewinn) gekauft oder verhandelt. Die Industrie wurde dem überlassen, was sie am besten kann, nämlich Dinge zu produzieren.

Sowohl in Großbritannien als auch in den USA, wo der Industrie die klare Aufgabe übertragen wurde, ein Produkt wie Flugzeuge, Fahrzeuge und Munition zu liefern, übertraf die Industrie viele Male die Leistung. Dieser Bereich muss genau untersucht werden, um festzustellen, welche Gesetze, Regeln, Vorschriften und Praktiken geändert werden können, um die Effizienz und Effektivität zu steigern. Es wird vorgeschlagen, dass die Beschaffung für den Krieg komplett neu überdacht werden muss, indem ein hochrangiger Wirtschaftsführer die Verantwortung übernimmt und neues, kaufmännisch ausgebildetes und erfahrenes Zivilpersonal eingestellt wird. Gegenwärtig wird die Beschaffung von Verteidigungswaffen auch durch die monopolistische Abhängigkeit von Ukroboronprom bei der Herstellung von Dingen behindert. Ukroboronprom ist nicht für Kriegszeiten ausgelegt. Das Konglomerat hat sich als schmerzhaft langsam erwiesen, das zu liefern, was benötigt wird.

Ukroboronprom hat viele hochkarätige technische Mitarbeiter in einigen Unternehmen, die erstklassige Forschung und Entwicklung betreiben. Aber sie sind nicht für die Massenproduktion ausgelegt. Ukroboronprom kann sich am besten auf das konzentrieren, was es bereits tut. Es sollte nicht in allgemeine Geschäftsbereiche involviert sein, da die Organisation nicht darauf ausgelegt oder personell ausgestattet ist, in Kriegszeiten schnelle geschäftliche Unterstützung zu leisten. Es kann sich nicht so schnell entwickeln wie neue Verteidigungsunternehmen oder ausländische Unternehmen, die mehr Unterstützung leisten würden, wenn sie direkt engagiert und bezahlt würden. Die Arbeit über Ukroboronprom für Waffen oder Munition ist eindeutig nicht der effizienteste oder effektivste Weg, um Anforderungen zu erfüllen. Offenere und direktere Beziehungen zu ukrainischen und internationalen Verteidigungsunternehmen sind erforderlich.

Ich höre Kommentare darüber, dass ich nicht genug Geld habe, um Dinge in der Ukraine zu tun. Während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges wurden hochrangige Politiker als Botschafter ins Ausland geschickt, um zu versuchen, Geld zu leihen, um den Krieg zu finanzieren und Waffen herzustellen. Die Ukraine muss dasselbe tun. Aber Geld kommt nur, wenn es eine transparente Geschäftspolitik gibt, geplant ist, wie es verwendet wird, und Investitionen geschützt sind. Dies erfordert viel mehr gezielte staatliche Aktivitäten, als dies derzeit der Fall ist. Diese Arbeit erfordert auch ein Verständnis für die Notwendigkeit, Spitzendiplomaten für alle unterstützenden Länder zu ernennen, wie die Botschafter in den USA und Australien, und nicht die jüngsten schrecklichen und unangemessenen Auswahlen.

Unbestreitbar bleibt, dass nur Infanteriesoldaten Boden erobern und halten können – Drohnen nicht. Drohnen sind dabei lediglich ein Werkzeug des Kommandanten. Daher müssen Drohnentruppen immer, immer, immer unter dem Kommando von Brigade- oder Bataillonskommandeuren stehen und ihre Pläne unterstützen, nicht umgekehrt.

Die Frontlinie ist grundsätzlich überfordert. Die Herausforderungen spiegeln sich in einem Mangel an individuellen Erste-Hilfe-Ausrüstungen, einer begrenzten und unkoordinierten Ausbildung von Soldaten in Kampfmedizin und einer schlechten Politik auf nationaler Ebene für die Unterstützung von Schwerverletzten oder sogar denen, die grundlegende Medikamente benötigen.

Kein kranker oder verletzter Soldat sollte sich jemals Sorgen um die Unterstützung machen müssen, die er auf dem Schlachtfeld, während des Transports zum Krankenhaus, im Krankenhaus oder während der Genesung erhält. Diese Unterstützung muss auch psychische Erkrankungen abdecken. Das Gesetz 8271 riskiert jedoch, psychisch Kranke zu Kriminellen zu machen, wie es im Ersten Weltkrieg geschehen ist. Eine starke nationale Politik für medizinische Unterstützung ist erforderlich, die alle vom Gesundheitsministerium verwaltet werden. Militärmedizin sollte auf Rat und Tat reduziert werden, nicht auf Führung. Das nationale medizinische System sollte sich vollständig auf die Kriegsunterstützung konzentrieren, bis die Auswirkungen des Krieges vorbei sind.

Das derzeitige Logistiksystem ist so weit wie möglich von NATO-Standards entfernt. Es bedarf einer ständigen Reform auf der Grundlage kohärenter und „allgemeiner Anforderungen“ Prinzipien und Richtlinien. Logistik muss von Grund auf neu gedacht werden. Das Hauptversorgungsgebiet sollte einfach und geografisch sein, nicht wie es jetzt der Fall ist, wenn die Lieferungen das Land hin und her durchqueren. Wartung und Reparatur müssen in der Nähe des Schlachtfelds stattfinden, nicht in Polen.

Das Land und die Streitkräfte dürfen nicht Sklaven des derzeitigen Verteidigungssystems sein. Dieses Verteidigungssystem hat sich schnell erweitert, um Russland entgegenzutreten. Aber dieses System hat Probleme. Viele Richtlinien, Systeme und Organisationen sind für diesen aktuellen Krieg nicht geeignet, wenn er noch lange andauert. Die derzeitigen erstaunlichen Kämpfe der Verteidigungskräfte beruhen weit mehr auf dem Charakter und dem Mut des ukrainischen Volkes als auf gutem Management und Organisation oder irgendwelchen Lektionen und Fähigkeiten, die durch progressives und kontinuierliches Training und Operationen erworben wurden.

Beitragsfoto: Der Fotograf ist der Chefredaktion bekannt und wird aus Geheimnisschutzgründen nicht genannt.