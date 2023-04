Die wirklichen Dividendenaktien

Die unkorrektesten Frauen machen am meisten Spaß, das wissen ihre Liebhaber, und so ist es auch mit Aktien. Lola Montez war bei ihrem Münchner Gastspiel eine aufreizende Skandalnudel, sie rauchte auf der Straße in Männerkleidern Zigarren, wickelte den Kini um den kleinen Finger und mußte sich vor dem gerechten Zorn des empörten Volks in eine Kirche flüchten. Oder erinnern wir uns an die geniale Uschi Obermaier, die sich in der Kommune Nr. 1 vom verkifften Kopf auf die Stilettos stellte. Sie hatte mit Politik wenig bis nichts am Hut, verstand aber was von Marketing, lebte fürderhin von ihrem Ruhm, Affären mit begehrten Promis (Jagger, Richards, Hendrix), Schmuckdesign und halbseidenen Fotos. Schaun wir mal auf dem Aktienmarkt nach solchen knallharten Diamanten.

Aktien, die politisch korrekt sind, und die alle haben wollen, schütten in der Regel nicht oder fast nicht. Da kann man sich bei der ganzen Kaleika der großen Tech-Aktien die Nase abwischen. Die habens nicht nötig. Wenn die Firmen dagegen etwas Verruchtes herstellen, dürfen die Institutionellen wegen ihren selbst auferlegten Ordensregeln nicht investieren. Oder sie werden durch ein paar Taliban vom grünen Wächterrat auf den Hauptversammlungen fix und foxi gemacht und lassen sich dadurch beeinflussen. Deshalb werden unerschrockene Anleger von verrufenen Firmen mit Dividenden gelockt, so wie der Gundermann mit seinen Blüten die Bienen anzieht. In der Regel handelt es sich um Bergbaubetriebe und Zigarettendreher, die vom klimafrommen und ewiglebenwollenden Bionadebürger verachtet und von den Playboys des Geldmarkts geliebt werden. Hier mal ein paar Beispiele:

2023 % Durchschnitt 4 Jahre % Branche Fortescue 11,8 12,8 Eisenerz Australien Philip Morris CR 7,8 8,7 Tabak Tschechien African Rainbow 15 10,2 Bergbau Südafrika New Hope 10,9 6,9 Kohle Australien Flex LNG 9,2 18,8 Schiffahrt Norwegen Kumba Iron Ore 9,1 13,1 Eisenerz Südafrika Petrobras 899019 67,5 19 Öl, Gas Brasilien Vale 6,7 8,8 Bergbau Brasilien Bank of China 10,5 10 Finanzen China Yancoal 20,3 12,6 Kohle Australien Rio Tinto 7 7,9 Bergbau UK Australien Harvey Norman 10,1 7,5 Handel Australien BAT 8,8 7,8 Tabak UK Imperial Brands 7,6 9,5 Tabak UK Altria 8,1 7,6 Tabak US BHP 11,2 7,2 Bergbau UK Australien

Ich hatte hier nur die Konzerne aufgenommen, die über vier Jahre die Norm von 7 % plus gebrochen haben. Dieses Jahr gibt es natürlich noch zahlreiche saftige Eintagsfliegen.

Die Dividendenrendite darf nie das einzige Kriterium für eine Anlage sein. Deren Höhe steigt nämlich mit der Unterbewertung der Aktie. Steigt der Kurs sinkt logisch die Rendite und umgekehrt. Es gibt auch Firmen, die das Eigenkapital aufzehren, um die Dividende zu zahlen. Darauf sollte man immer achten. Und auf geopolitische Risiken. Die Russen haben damals prima Dividenden gezahlt….

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Wer den Geist der Gierigkeit hat, der lebt nur in Sorgen, niemand sättigt ihn.“ (Geh. Rath v. Goethe, 1794)

