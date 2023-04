Kulturelle Aneignung und der Saal tobte

Auch Udo Lindenberg hat gegen die Völkerfreundschaft gefrevelt. Durch kulturelle Aneignung hat er die übernommenen Bestandteile kultureller Identität zur Ware gemacht und damit trivialisiert. Zudem hat er die angeeigneten Kulturelemente falsch oder verzerrt reproduziert, was zur Förderung von Stereotypen geführt hat. Ich habe zum Beispiel nie einen Russen gesehen, der dicke Zigarren raucht und keinen kahlgeschorenen Kopf hat. Das war schon wegen den Läusen. Außerdem hätten sie so einen Vogel wie Lindenberg in den Keller unter der Kommandantur gebracht und gefoltert.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: »Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen« (Geh. Rath v. Goethe über den modernen Schwachsinn an den Unis)