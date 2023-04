Ludwig XIV. hörte auf die Wissenschaft und stank aus allen Löchern

Die Opfer der Kóronaspritze haben auf die Wissenschaft gehört und sind nun tot oder haben den Schaden. So eine distanzlose Gläubigkeit ist nicht neu, bereits im 17. Jahrhundert folgte der Monarch Ludwig XIV. den Ratschlägen seines Leibarztes und ließ sich alle gesunden Zähne ziehen, mit schrecklichen Folgen. Ganz Europa lästerte über seinen Maulgestank und über die vollgekackten Schlüppis des mächtigsten Mannes. An der Sorbonne herrschte gerade eine heutzutage nicht mehr geläufige Lehrmeinung über den Zahn als Quelle allen Übels und der Sonnenkönig folgte ihr. Aber sehen Sie die stinkende, für die Verdauung schädliche, peinliche und schlüpfrige Geschichte selbst in allen abstrusen Details:

„Der Staat und der Gestank, das bin ich“. so sein Motto.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst:

Ei Possen! Das ist nur zum Lachen;

Sei nur nicht ein so strenger Mann!

Sie muß als Arzt ein Hokuspokus machen,

Damit der Saft dir wohl gedeihen kann.

(Mephistopheles über die Hexe zu Fausten in der Hexenküche)