Die Siegesfeiern über den Wokismus

Es gibt ganz schöne Unterschiede, was kulturelle und religiöse Vorstellungen betrifft. Der Koran kennt zum Beispiel definitiv zwei Geschlechter. Alles andere wird als Sodomie abgetan und ist krasse Sünde. Auch ist in den Wunderzeichen nirgends von Kohlendioxid die Rede. Es herrscht in dieser Hinsicht eher Fatalismus. Das manifestierte sich heute nacht in Siegesfeiern im Ruhrkent.

Jetzt haben wirs der ungläubigen Kaffer Annalena, die sich für die Opposition stark gemacht hatte, aber mal richtig gezeigt! Etwa zwei Drittel der NRW-Türken sollen Erdo gewählt haben. Sie wissen ja besser, als die Brüder in Anatolien, was rauskommt, wenn man den Grünen hinterherhechelt: Rezession, Energiemangel, Drag-Queens, die nicht richtig vorlesen können, teurer Strom, Heizverbote, Männer im Frauenklo, Dieselverbot, unislamische Eßvorschriften, schrillste Perversionen usw.

Es könnte sein, daß sich der Rhein eines Tages rot färbt.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Will mich unter Hirten mischen, / An Oasen mich erfrischen, / Wenn mit Karawanen wandle, / Shawl, Kaffee und Moschus handle;“ (Geh. Rath v. Goethe)