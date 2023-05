Annalena hat die Wahl in der Türkei verloren

Die kemalistische Zeitung Cumhuriyet meldet 51,8 % für Präsident Erdogan. Damit ist die feministische Weltinnenpolitik in der Türkei gescheitert. Annalena hat einen letzten Trost: Die Fahne des Propheten ist auch grün.

