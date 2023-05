Am Pfingstsonntag mal was Frommes. Bereits gestern waren Züge vom Keleti nach Csikszereda in den Karpaten gestartet, wo jedes Jahr auf einer Bergwiese zu Pfingsten der heilige Geist ausgeschüttet wird. Die meisten Besucher kommen jedoch nicht aus der Hauptstadt, sondern aus dem Erdély (Siebenbürgen) und dem Székelyföld.

Novák Katalin – die ungarische Präsidentin – sagte: Wir wünschen uns Frieden, was sich wohl vor allem auf die Auseinandersetzungen im angrenzenden Vielvölkerstaat Ukraine bezieht.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Wenn ein gutes Wort eine gute Statt findet, so findet ein frommes Wort gewiß noch eine bessere.“ (Geh. Rath v. Goethe)