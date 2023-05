Dreht die geheime Weltregierung jetzt durch?

Eigentlich hatte ich gelobt, meine Leser fürderhin mit Kórona in Ruhe zu lassen. Nun ist aber ein Video auf dem Markt, welches Stalin, Hitler, Alexander und Napoleon unter dem Aspekt ihrer räumlich ausgeübten Macht als Azubis erscheinen läßt. Sollte es den erwähnten Code wirklich geben, ist das ein erstklassiger Skandal. Ich hatte an UN-Organisationen wegen ihrer mangelnden demokratischen Kultur immer schon rumgemäkelt, was die WHO betrifft trifft das natürlich auch zu. Der Einfluß von Bill Gates ist eindeutig zu groß.

QS24 ist ein Schweizer Privatfernsehsender mit Fokus auf Naturheilkunde und Komplementärmedizin, was nicht so ganz mein Ding ist. Ich habe deshalb vorsichtshalber in den ICD-Codes gesucht und Z28 gefunden: Nicht durchgeführte Impfung.

Es wäre nicht schlecht, wenn sich mal Mediziner dazu äußern, denn als Ingenieur sehe ich in solchen Fragen wie ein Schwein ins Uhrwerk.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Ich bin gesund, das heißt: ich bin nicht krank.“ (Geh. Rath v. Goethe, 1807)