Der Nitratschwindel der Bundesregierung

Ausgerechnet Cem Ötzdemir macht den Saubermann und kämpft gegen Fakenews. Dabei war er es, der schon 2002 zusammen mit Gregor Gysi in die Bonusmeilenaffäre verwickelt war. Und dessen Ministerium Fakenews über das Grundwasser verbreitet.

Ich war heute morgen in der Kaufhalle. Die Lieferengpässe bei Fleisch sind nicht mehr zu übersehen. Die Grünen bekommen alles kaputt, auch die Landwirtschaft. Ich habe im Ausland bereits eine Weide und einen Stall, so daß ich woanders meine Schafzucht weiter betreiben kann, wenn die Idioten in Berlin ganz komplett durchdrehen sollten.

Ich hatte von Kamerunern auf Nolana umgestellt. Wie die Kameruner braucht man sie nicht zu scheren, sie sind zutraulicher und lassen sich aus der Hand füttern. Allerdings muß man zweimal im Jahr die Klauen schneiden, was bei den Wildschafen nicht erforderlich war.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Lassen wir die Großen, / der Erde Fürsten um die Erde losen. / Wir können ruhig die Zerstörung schauen; / denn sturmfest steht der Boden, den wir bauen. / Die Flamme brenne unsre Dörfer nieder, / die Saat zerstampfe ihrer Rosse Tritt, / der neue Lenz bringt neue Saaten mit, / und schnell erstehn die leichten Hütten wieder.“ (Fr. Schiller)