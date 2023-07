Die Anlegerprodukte im Halbjahrsvergleich

Hier habe ich für 2022 und das erste Halbjahr 2023 mal einen Vergleich der wichtigsten Anlegerprodukte geführt:

2022 1. HJ 2023 iShares Core MSCI World ETF -13,5% 10,6 % Blackrock, Aktien iShares Core € Govt Bond ETF -18,6% 1,3 % Blackrock, Staatsanleihen Vanguard FTSE All-World ETF -15,1% 8 % Vangard Group, Aktien ARK Innovation ETF -64,7% 102 % Cathie Wood, Aktien Berkshire Hathaway Aktie 8,6% 6,8 % Warren Buffet & Ch. Munger Dirk Müller Premium Aktien Euro Fonds -7,8% 0,5 % Mr. Dax, Aktien GlobalPortfolioOne (R) -12,7% 7,2 % Dr. Andreas Beck, Mischmasch Max Otte Multiple Opportunities Fund -18,4% 13,2 % Max Otte, Mischmasch Flossbach v. Storch – Bond Opportunities -8,9% 2 % Anleihen Flossbach v. Storch – Global Quality ET -12,2% 9,4 % Aktien SOLIT Wertefonds R -5,7% -3.3 % Marc Friedrich, Mischmasch Eigenes Familiendepot 2,7 % 1,9 % Aktien Gold 6,4% 3,3 % in € Silber 10,0% -6,3 % in €

Eigentlich sind nur Warren Buffet, die Edelmetalle und ich noch über Wasser. Am schlechtesten haben die Crashpropheten und Staatsanleihen abgeschnitten. Mein konservatives Zeug (Lebensmittel, Telefonie, Pillendreher und Tabak) läuft dieses Jahr grottig, ich habe aber keine Lust es zu verkaufen, weil die Umsätze und Gewinne stabil sind. Irgendwann wird das wieder geschätzt. Ich hatte am Jahreswechsel KI, IT und Chipentwickler eingekauft, das hat letztlich das Abrutschen ins Minus verhindert.