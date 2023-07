Die Asylantenverteilung in der EU wird schwierig werden

Die Bilder aus Frankreich sind für die Osteuropäer kein Ansporn Asylanten aufzunehmen. Der Widerstand gegen den Asylkompromiß wird sich vermutlich verstärken,

Zwei französische Polizeigewerkschaften gehen auf Distanz zum Kuschelkurs der Regierung. Sollte der Polizist, der den Kleinkriminellen erschossen hat, verurteilt werden, gibt es den nächsten schweren Ärger.

Volkswagen gibts in Marseille jetzt umsonst. Steckt Oliver Blume bei allen den Schlüssel dran, oder warum konnten die Araber die Fahrzeuge nach Hause mitnehmen?

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Ein Aufruhr, angeflammt in wenig Augenblicken, Ist eben auch so bald durch Klugheit zu ersticken.“ (Geh. Rath v. Goethe)