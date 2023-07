Die dummen Streiche der Reichen

1971 wurde dieser Film gedreht, der für fast alle Darsteller in der Sklaverey der Berberwüste endete. Heute sind die Berber in Paris als Fachkräfte angekommen. Während sie ihr Können ausspielen, während Paris brennt, feiert Macron wie seinerzeit Kaiser Nero. Die deutschen Zwangs- und Lügenmedien dürfen darüber nicht berichten, Ich habe ein Video der Hindustan Times gefunden.

Man muß es den Fachkräften schon lassen: Geschmack haben sie. Mit Mac Geiz und dem Pfennigfuchser geben sie sich garnicht erst ab:

Die höchste Tugend, wie ein Heiligenschein,

Umgibt des Kaisers Haupt; nur er allein

Vermag sie gültig auszuüben:

Gerechtigkeit! – Was alle Menschen lieben,

Was alle fordern, wünschen, schwer entbehren,

Es liegt an ihm, dem Volk es zu gewähren.

Doch ach! Was hilft dem Menschengeist Verstand,

Dem Herzen Güte, Willigkeit der Hand,

Wenn’s fieberhaft durchaus im Staate wütet

Und übel sich in übeln überbrütet?

Wer schaut hinab von diesem hohen Raum

Ins weite Reich, ihm scheint’s ein schwerer Traum,

Wo Mißgestalt in Mißgestalten schaltet,

Das Ungesetz gesetzlich überwaltet

(Geh. Rath v. Goethe)