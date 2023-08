Bei der Chipproduktion beginnt ein Schweinezyklus

Taiwan Semiconductor und Intel wollen in den sächsischen Staaten investieren, um Chipfabriken zu errichten. Auch in anderen Weltengegenden werden Kapazitäten hochgefahren, nachdem eine Weile Mangel herrschte. Um die Subventionen des amerikanischen Förderprogramms mitzunehmen baut alle Welt auch in den Vereinigten Staaten.

Erstens ist es für den Anleger immer schlecht wenn großzügig subventioniert wird (in Magdeburg und Dresden lumpige 15 Milliarden). Bei den Firmen besteht kein Kapitalmangel, es wird liederlicher gewirtschaftet und Privatanleger bekommen keine oder geringe Dividenden. Die sind das fünfte Rad am Wagen, man hats in Habecks Geldspeicher schwimmend, nicht nötig mit ihnen schönzutun.

Zweitens entsteht ein Schweinezyklus mit Überkapazitäten. Ausgenommen sind da nur solche Monopolisten wie ASML oder Advantest. Das wird auf die Erträge drücken.

Ich habe die Woche Apple, Adobe, Texas Instruments, Microsoft, Broadcom, Cisco, Advantest und Siltronik erst mal verkauft, um sie wieder zu erwerben, wenn die KGVs sich eingependelt haben. (Ist natürlich keine Empfehlung).

Ansonsten verweise ich auf ein interessantes Video mit Folker Hellmeyer. Er thematisiert die Investitionsverweigerung in D, geht aber davon aus, daß der DAX sich gut entwickelt, weil die Unternehmungen überwiegend schon auf der Flucht sind. Auch er ist der Meinung, daß man erst mal was Neues aufbaut, bevor man das Alte abreißt. Hellmeyer beklagt genauso wie PB, daß das Welthandelsabkommen immer mehr ignoriert wird, zum Beispiel mit Klimazöllen, Enteignungen und Boykotten.

PB hatte seit 2014 immer für einen breiten Energiemix geworben. Dazu gehören die Kernenergie, Frackinggas, LNG (aber mit rechtzeitig abgeschlossenen Langfristverträgen billig), Braunkohle, Steinkohle, Solar für den Eigenbedarf und Erdgas. Dr. M. hat genau in die andere Richtung gearbeitet und Märchenrobert ist keinen Deut besser. Windmühlen fand ich nie so gut, weil sie eine teure Doppelstruktur sind und das Experiment schon in der Farm der Tiere in die Hose gegangen war.

Eine bessere Energiepolitik kann es nur mit der AfD geben, ohne daß eine von den Truppen hinter der Brandmauer hervorkriecht und als Koalitionspartner alles wieder vermurkst.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Entschlüsse sind nicht zu vermeiden; Wenn alle schädigen, alle leiden,“ (Geh. Rath v. Goethe)

Beitragsbild: Bernd Zeller