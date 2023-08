Wahnsinn in Köln-Kalk

Einer meiner Kommentatoren hatte gepostet: „So lange Leute wie Karl Lauterbach in ihrem Wahlkreis direkt gewählt werden, gebe ich nicht den Politikern die Schuld am Niedergang Deutschlands, sondern der Verblödung ihrer Wähler, hauptsächlich durch eine zu lang anhaltende Periode des Wohlstands.“

Ich hatte recherchiert, daß es der Wahlkreis Leverkusen-Köln IV ist. Wir hatten uns ein Köln-Kalk-Milieu wie im Film „Voll Normaaal“, des Produzenten Bernd Eichinger vorgestelllt, der intern den Streifen als ersten Teil einer „Trilogie des Schreckens“ charakterisierte.

Also, ich habe meiner Freundin erzählt, daß Lauterbach 46 % der Erststimmen erhalten hat, worauf sie fragte wieviel Irrenhäuser es im Wahlkreis gibt.

Ich habe darauf mit Google Street weiter recherchiert, um welche zu finden. Es gibt etwa 10 bis 15 Standorte, wo Demente betreut werden. Ansonsten sieht es dort am Rhein garnicht so sehr schlimm aus, es ist fast alles sauber, also wesentlich bürgerlicher. als in der Reichshauptfavela. In Leverkusen gibt es sogar zahlreiche neue Eigenheime, die keine Armut erkennen lassen. Unser Kommentator hat wohl recht: Der geistige Niedergang ist durch eine zu lang anhaltende Periode des Wohlstands verursacht.

Man muß zur Ehrenrettung auch feststellen: von 209 102 Wahlberechtigten sind 56.342 Leute nicht hingegangen und 10.797 haben AfD gewählt. Es sind also noch einige „voll normaaal“.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst:

Auch dem Weisen fügt behäglich

Sich die Torheit wohl zur Hand,

Und so ist es gar verträglich,

Wenn er sich mit euch verband.

(Geh. Rath v. Goethe über den Kölner Mummenschanz 1825)