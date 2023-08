Die Europäische Verteidigung ist keine schlechte Idee – Aber

Aber es muß natürlich gemeinsame Werte geben, die verteidigt werden, wie die soziale Marktwirtschaft, ein parlamentarisches System mit politischen Handlungs- und Korrekturmöglichkeiten auf nationaler Ebene, kulturelle Traditionen. Die strikten Direktiven der NGO-Kommandodiktatur sind es nicht.

Vor einer Verteidigung nach außen müssen die Dinge im Innern geklärt werden. Solange Freibäder, Parks und Innenstädte Kriegszonen sind, die Völker im Innern verstritten, ist die Verteidigung nach außen nicht effektiv möglich. Das zeigt das Ende des Römischen Reichs, der Sowjetunion, Habsburgs und Jugoslawiens, wohlmöglich auch der Ukraine in der bisherigen von den Großmächten zugeschnittenen Kontur.

Frankreich ist wegen seinen Kernwaffen der mögliche Eckpfeiler einer europäischen Streitmacht. Leider fällt es derzeit wegen innerer Spannungen und abscheulichen Gemetzeln völlig aus. Dazu kommen die deutschen und holländischen Provokationen innerhalb der EU. Man braucht hier nur die Namen Timmermans und Barley im Netz aufrufen. Das Verhältnis zu Polen und Ungarn ist so zerrüttet, daß Polen sich bei der Waffenbeschaffung auf Großbritannien und Südkorea besinnt, was eine Option für den Austritt aus der EU beinhaltet.

Die europäische Verteidigung ist erst umsetzbar, wenn es eine Kehrtwende in Brüssel, Paris und Berlin gibt. Sozialistische Störmedien und -politiker müssen marginalisiert und aus der EU-Zentrale entfernt werden. Daß das Zusammenwirken verschiedener Regierungen möglich ist, bewiesen die 60er und 70er Jahre, wo sich Staatsrepräsentanten noch zu benehmen wußten und die Medien das unterstützt haben. Außenpolitik muß wieder als Diplomatie verstanden werden und nicht als Nudging sowie grüne Agitation und Propaganda.

Die erratische Baerbock ist wirklich nur eine von ganz vielen Baustellen in Europa. Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels. Sollte es H-beck gelingen die deutsche Wirtschaft weitgehend zu ruinieren, könnte das die Rückkehr zur Rationalität und Vernunft einleiten, Denn viele grüne Luftschlösser in ganz Europa sind ja nur mit fossilem deutschen pénz/pieniądze bezahlt worden. Ohne die germanischen Kröten muß sich Brüssel völlig neu sortieren.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst:

Und wer franzet oder britet,

italienert oder teutschet,

einer will nur wie der andre,

was die Eigenliebe heischet.

(Geh. Rath v. Goethe)

