Pkw-Produktion weiterhin halbiert

Hier die frischen August-Zahlen der deutschen Pkw-Produktion. Man kann deutlich sehen, daß der Niedergang bereits vor Kórona eingesetzt hat und daß nach dem Ende der hochgejazzten Erkältungswelle nicht einmal die Hälfte der Produktion von 2017 erreicht wurde.

Aug 17 452786 Aug 18 310076 Aug 19 311919 Aug 20 195493 Aug 21 123504 Aug 22 207400

Ich habe einige Verbindungen zu Autohäusern und Werkstätten. Die Kundschaft ist zunehmend klamm, und wer noch Geld hat investiert auch erst mal ungern. Da das Vertrauen in die Energieversorgung am Boden liegt – egal ob es sich um Diesel, Autogas oder Strom handelt – wartet die Kundschaft erst mal ab, daß wieder eine seriöse Regierung das Szepter in die Hand nimmt und irgendwelche Tendenzen der Preisentwicklung sich abzeichnen und Prognosen möglich sind.

Die VDA-Verbandschefin Müller räumt inzwischen ein, worüber PB schon seit Wochen berichtet hatte: Einige Hersteller sind regelrecht auf der Flucht aus Deutschland. Ich könnte einige Fotos von größeren Fabrikneubauten einstellen, tue es aber nicht, um die gefährlichen NGOs nicht mit Infos für Sabotageakte zu versorgen.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Durch Thiiringen wurden die Wege noch schlimmer, und leider blieb unser Wagen in der Gegend von Auerstadt bei einbrechender Nacht stecken.“ (Geh. Rath v. Goethe über den Straßenzustand im Kreis Weimarer Land)

Beitragsbild: Prabel. So wird der deutsche Fahrzeugpark 2050 aussehen. Die Kubanisierung hat begonnen