Sehr gutes Ergebnis für Mellonis Fratelli

Georgia Meloni hat ein Viertel der Italiener begeistert. Vor vier Jahren waren es noch etwas mehr als 4 % für ihre Fratelli.

Der Quotidiano Libero berichtet aus Rom: Heute warteten alle vor dem Hotel Parco dei Principi. Die Menschenmenge vor dem Hauptquartier der Brüder von Italien wächst. Für Giorgia Meloni und ihre Partei die Chance des Lebens. Auch für die Mitte-Rechts-Koalition ist sie ein großer Favorit in dieser Wahlrunde. Und so sitzen etwa 400 akkreditierte Journalisten im Pressebereich des Römerhotels. Eine menschliche Flut, die zeigt, was die Erwartungen sind. Aus offensichtlichen Gründen zieht Meloni auch die Aufmerksamkeit der ausländischen Presse auf sich, da Fernsehen, Radio und Zeitungen aus der ganzen Welt eintreffen. Unter den Anwesenden waren Mitarbeiter aus den USA bis Südkorea, von Japan bis England, aber auch aus Griechenland, Portugal, Holland, Finnland, Norwegen und südamerikanischen Ländern. Kurz gesagt, die Zielgruppe der Reporter ist die größte. Neu ist die Auslandspräsenz jedenfalls nicht. Es war bereits bei den Wahlen 2018 passiert: Damals wurde das Hotel von der 5-Sterne-Bewegung ausgewählt, um das Ergebnis der Wahl zu verfolgen und zu kommentieren, bei der sich die Pentastellati mit 33 Prozent der Stimmen als relative Mehrheitspartei etablierten. Könnte der Ort Glück bringen? Die Antwort ist: Ja.



23.02 Uhr – Hier die ersten Trend-Umfragen des Senders La7:

Fratelli zwischen 23 und 27 %

Pd bei 18-22 %

Der M5s (5 Sterne) belegt den dritten Platz mit 13,5-17,5 Prozent.

Lega 9,5-13,5%.

Forza Italia 6-8 %.

Action und Italia Viva (der ehem. Premier Renzi) 6-8 %.

Grün-Links-Bündnis, bei 3,5%.

Die restlichen Parteien werden wohl an der 3 % -Hürde scheitern.

Beitragsbild: Abgeordnetenkammer, Foto: Prabel