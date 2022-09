Haß und Hetze aus Deutschland

Die Deutschen haben Italien im neuen Jahrtausend immer hart angefaßt. Martin Schulz beleidigte im Europaparlament Silvio Berlusconi. Der Problempolitiker Peer Steinbrück beschimpfte die Politiker Grillo (5 Sterne) und Berlusconi als Clowns. Darauf verglich Berlusconi Schulz mit einem KZ-Kapo, Grillo nannte Steinbrück arrogant und wenig intelligent. Soweit die Glanzpunkte der Vorgeschichte der deutsch-italienischen Freundschaft.

Was Hitler über Mussolini äußerte und umgekehrt, das war auch nicht schön, aber das lassen wir hier mal weg, weil es „die Falschen freut“.

Der Libero Quotidiano berichtet heute über das deutsche Medienecho nach der Wahl im Land der Pizzas, Fiats und Zitronen:

Nicht einmal die Zeit, um sich über den Sieg zu freuen, Giorgia Meloni muß schon den Schlamm einsammeln, der aus Deutschland kommt. In Italien kommt die „Regierung des Grauens“ an die Macht. So heißt es in der Tat auf der Website „T-online.de“ und sie kommentiert das Ergebnis der Abstimmung, die die Mitte-Rechts-Partei unter der Führung der „Brüder von Italien“, der postfaschistischen Partei von Giorgia Meloni, am 22. 26, führt deutlich Prozent“, heißt es auf der deutschen Website. Der Wahlerfolg der „Neofaschisten“ ist laut „T-online.de“ ein „Schock für alle demokratischen Europäer und“ zu Melonis größten Feinden zählen die EU und Deutschland. Sie „unterhalte gute Kontakte zum ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban“. Dann kommt der Ausfallschritt. Daß „diese Frau“ Ministerpräsidentin werde, „muß jeden Demokraten erschrecken“.

Aber es hört hier nicht auf. Die deutsche Seite zeigt auch mit dem Finger auf Melonis Verbündete, allen voran Matteo Salvini. „Allerdings kommt es noch schlimmer: Die Liga des „Angebers“ Matteo Salvini wird mit 8,5 Prozent angegeben. Das bedeutet, dass sich Millionen Wähler nicht von Salvinis fremdenfeindlicher Rhetorik abschrecken ließen. Nun könnte der Liga-Chef in den Viminale zurückkehren „. Kurz gesagt, die Verteidigung der Grenzen gilt in Deutschland als etwas, das international Aufsehen erregen kann.

„Doch damit hört der Horror noch nicht auf“, erklärt die deutsche Seite. Tatsächlich „gibt es auch den Cavaliere“, Silvio Berlusconi, der mit Forza Italia (FI) bei 8 Prozent liegt. Mit Meloni, Salvini und Berlusconi, heißt es bei „T-online.de“ schließlich, hätten die Italiener „eine Schreckensregierung“ gewählt. Ein echter Schlag ins Gesicht der Demokratie unseres Landes, die mit einem klaren Votum die nächste Regierung gewählt hat.

Ein weiterer heftiger Angriff auf Mitte-Rechts kommt aus Berlin. „Die Grundlagen und gemeinsamen Werte der EU wären in Gefahr, wenn Italien als dritte Volkswirtschaft der EU von einer Koalition aus Postfaschisten und rechtsextremen Parteien regiert würde“, so Thomas Waitz, Co-Vorsitzender der Europäischen Grünen. Die EU könne laut Waitz nur funktionieren, wenn sie geschlossen bleibe, etwa bei der Zusammenarbeit auf den Energiemärkten, bei Entscheidungen über Sanktionen gegen Russland oder bei der Bewältigung der Corona-Krise. „Meloni könnte, anstatt sich allein auf nationale Bemühungen zu konzentrieren, zu einer Katastrophe für Europa werden“. Kurz gesagt, der klare Sieg von Mitte-Rechts reicht nicht aus, um den Haß der germanischen Linken zum Schweigen zu bringen.

Anmerkung der Redaktion: Der Text von T-Online ist einmal ins Italienische und dann zurück ins Deutsche übersetzt worden. Er ist vermutlich nicht wortgenau. Der Viminale ist das italienische Innenministerium.

Ich kalkuliere, daß zwischen Berlin und Rom die Fetzen fliegen werden. So diplomatisch wie Budapest und Warschau mit den deutschen Frechheiten umgehen, ist das aus Rom nicht zu erwarten. Die traditionelle Diplomatie muß immer wieder neu eingepaukt werden, besonders in Berlin. Annalena braucht einen Nürnberger Trichter.

Beitragsbild: Radierung „Weiberzank“ von Francesco del Pedro nach einem Gemälde von Francesco Magiotto, etwa 1770.