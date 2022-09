Wir stammen vom Affen ab und nicht von der Erbse

Es steht ein Hunger- und Frierwinter bevor, nicht für alle, aber zumindest für die nicht von ARD/ZDF-Pensionen lebenden Städter. Julian Reichelt hat eine Medizinexpertin nach den Auswirkungen pflanzlicher Ernährung und Kälte befragt. Ich habe das aus dem langen Video mal rausgeschnipselt um den PB-Lesern wertvolle Zeit zu versparen.

Es ist insofern interessant, weil man uns im vergangenen Winter mit aller Gewalt vor einer Erkältung schützen wollte. 2022/23 spielt dieser Gedanke überhaut keine Rolle mehr. Man erkennt deutlich, daß die Kóronamaßnahmen nur gemeine Terrorakte gegen das Volk und die zugereisten Ausländer waren. Alles Schnee von gestern. Die Regierung hat ein neues Tummelfeld Putin, das alte wurde verlassen. Auf Befehl der Magnaten aus Genf, Seattle und New York gilt heuer das Gegenteil und alle Gläubigen von ARD und ZDF rufen Hosianna.



Auch vor der braunen Pest wollte man uns bisher immer schützen, Ozdemir verdrängt bei seiner Anti-Fleischpropaganda jedoch daß Adolf Vegetarier und Tierschützer war. Er soll auch klimagläubig gewesen sein, fürchtete jdeoch keine Warm- sondern eine Eiszeit.

Alle eingepaukten Gewißheiten ändern sich auf Befehl der Magnaten jährlich oder noch schneller. Es ist wie in der Farm der Tiere, wo die Parolen auch den aktuellen Wünschen der herrschenden Schweine angepaßt wurden.

