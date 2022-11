Die Unsolidität von Selinskij

Die Praktiken der Kryptobörse FTX sind im Netz sehr umstritten. Unbestritten ist allerdings allerseits, daß Selenskyj auf der Börse eine Spendenkampagne für die Ukraine anstieß und daß der Guru von FTX Millionen für den Biden-Wahlkampf gespendet hatte. Joe Biden ist der Vater von Hunter Biden, der wiederum in ukrainische Oligarchenränke verstrickt war. Twitter und Facebook hatten im amerikanischen Wahlkampf alle Hinweise darauf – insbesondere einen Artikel in der Washington Post – gesperrt, um das Wahlergebnis zugunsten des umstrittenen Bidenclans zu beeinflussen.

Auf PB ist nie Werbung für Kryptotrash gemacht worden. Am 20. Februar, vier Tage vor dem Kriegsausbruch hatte ich meine Bedenken noch einmal gepostet: „Ob der Bitcoin die geeignete Zuflucht ist, steht in Frage. Der Staat kann ihn abknipsen, er ist nichts physisches, was man verstecken kann. Wenn der Strom weg ist, das Internet gekappt, geht nichts mehr. Man hat nur noch ein Paßwort. Nur so am Rande: Putin will den Bitcoin im Russischen Reich regulieren. Zentralbank und Regierung fordern in ihrer Mitteilung strenge Pflichten für alle Marktteilnehmer, etwa was die Identifikation vor dem Handel betrifft. So sollen Plattformen für den Kryptohandel spezielle Anforderungen erfüllen müssen, um eine Lizenz zu bekommen. Sprich, entgegen der eigentlichen Grundidee eines freiheitlich dezentral orientierten Kryptosystems soll dieses in Rußland überwacht werden. Das wird man in Berlin und Peking sicher mit Interesse beobachten.“

FTX ist der Finanzaufsicht – so wie Wirecard auch – durch die Lappen gegangen. Das Problem ist: Es steht kein Sachwert hinter Bitcoin & Co. Wie viel Geld Selinskij dadurch privat und als Präsident der Ukraine verloren hat, ist unklar. Er scheint sich selbst und seine Pappenheimer nicht im Griff zu haben. In Finnland waren vermutlich für die Ukraine bestimmte Waffen in Verbrecherkreisen aufgetaucht, eine ukrainische Rakete soll heutigen Berichten zufolge in Polen eingeschlagen sein. Alles recht chaotisch. Es geht seinen sozialistischen Gang, sagte man früher.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Es liegt nun einmal in meiner Natur, ich will lieber eine Ungerechtigkeit begehen, als Unordnung zu ertragen.“ (Geh. Rath v. Goethe)

Beitragsbild von Ben Garrison, ein libertärer Zeichner. Zur jungen Dame rechts gibt Wikipedia folgende Auskunft: Caroline Ellison (born 1994) is an American business executive. She is the CEO of Alameda Research, a quantitative trading firm founded by Sam Bankman-Fried. According to an anonymous source cited by the Wall Street Journal in November 2022, Alameda Research owed $10 billion to cryptocurrency exchange FTX. The source said FTX had lent the trading firm money from customer funds at FTX.