Eilmeldung: Heilige Nacht, Donald Trump ist wieder da

Elon Musk hatte den 2021 aus dem Verkehr gezogenen Mr. President in der heutigen Nacht entsperrt. Twitter ist entnazifiziert. Es ist fast wie Weihnachten.

Die Zensoren und Redaktionen werden ganz schön spucken, bin mal gespannt. Wenn der Elon so weiter macht, kauf ich doch noch ein Elektroauto.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst:

Wenn Freundesantlitz dir begegnet,

so bist du gleich befreit, gesegnet,

gemeinsam freust du dich der Tat.

Ein Zweiter kommt, sich anzuschließen,

mitwirken will er, mitgenießen;

verdreifacht so sich Kraft und Rat.

Von äußerm Drang unangefochten,

bleibt, Freunde, so in eins verflochten,

dem Tag gönnet heitern Blick!

Das Beste schaffet unverdrossen;

Wohlwollen unsrer Zeitgenossen,

das bleibt zuletzt erprobtes Glück.

(Geh. Rath v. Goethe)