CDU und SPD streiten wie die Kesselflicker

Jahrelang haben die Groko-Parteien gemeinsam Energiepolitik gemacht, immer grundsätzlich gegen die AfD. Und zwar in Deutschland von 2005 bis 2009 sowie von 2013 bis 2021, also zwölf Jahre. Und in Meck-Pomm von 2006 bis 2021. Ich kann mich nicht erinnern, daß Dr. M. hinsichtlich der Abschaltung der Kohle- und Kernkraftwerke andere Ziele verfolgt hätte, als Gerhard Schröder oder Manuela Schwesig. Die Groko war unter dem Druck des zwangsfinanzierten CO2-Fernsehens immer fix dabei alle Eier in den russischen Korb zu legen.

Jetzt fordert Friedrich Merz den Rücktritt von Küstenbarbie Schwesig wegen Nordstream. Als hätte die CDU in der Schweriner Landesregierung nicht 15 Jahre Schmiere gestanden. Ich finde das skurril. Erst halten SPD und CDU gegen die AfD wie Pech und Schwefel zusammen, und nachdem ihre gemeinsame Energiepolitik komplett gescheitert ist, fallen sie übereinander her. Merz giftet gegen Schwesig und Kevin Kühnert gegen Merz. So streiten sich eben Schwerverbrecher, wenn ein Streich mißglückt ist.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Sie streiten sich, so heißt’s, um Freiheitsrechte; Genau besehn, sind’s Knechte gegen Knechte.“ (Geh. Rath v. Goethe, Faust II)