Deutsche Missionare in Brasilien

Zwei grüne Bundesminister wollen den Häptling Lula bekehren. Der ist ein eingeborener Wilder aus dem brasilianischen Regen-Busch-Busch. Assim querer te pego – ich will dich fangen, ruft Robert. Assim voce me mata – so wirst du mich töten, erwidert Lula im Wegrennen.

Lula ist noch ein traditioneller Linker, der den Armen etwas Wohlstand bringen will. Seine Methoden sind recht ruppig, wie man aus seiner ersten Amtszeit weiß. Im Februar wurde so viel Regenwald in Brasilien vernichtet wie nie zuvor. Das ergaben die Auswertungen von Satellitenbildern.

Die WELT berichtet von einem seltsamen Ton, den Habeck und Özdemir bei ihren Gesprächen in Brasilien anschlagen: Einerseits sollen Deutschland und Europa als der freundlichere, nettere Handelspartner erscheinen als die Chinesen. Andererseits wollen die deutschen Minister den Brasilianern verbieten, ihrer wirtschaftlichen Aufholjagd Priorität einzuräumen.

„Wirtschaftspolitisch, weil Schutzvorgaben – wie Klimaschutz, Schutz der natürlichen Vielfalt auf der Erde – integraler Bestandteil des Wirtschaftssystems selbst werden müssen, nicht etwas, das nachträglich zu Wohlstandsgewinnen hinzukommt“, so der deutsche Missionar.

Ausgehandelt wird ein Freihandelsabkommen mit südamerikanischen Ökonomien. Die deutschen Bauern fürchten den Import von Billigware. Soweit es sich um Kaffee, Kakao und Soja handelt, sind sie wegen des schlechten Wetters in Deutschland nicht betroffen. Der Transport von Gemüse wäre zu teuer, bleibt das Fleisch.

Aus einer EU-Datenbank entnehme ich: EU imports from Brazil are dominated by primary products, in particular foodstuffs, beverages and tobacco products (16.3% of EU imports from Brazil), followed by vegetable products (17.8%) and mineral products (21.8%).

EU-Einfuhrzölle sind eine regelrechte hochkomplexe Wissenschaft. Ich habe mal ein Beispiel recherchiert: Ganze Tierkörper mit einem Gewicht von 180 kg bis 300 kg sowie halbe Tierkörper mit einem Gewicht von 90 kg bis 150 kg, deren Fleisch hellrosa und deren Fett sehr fein strukturiert und weiß bis hellgelb ist und deren Knorpel (insbesondere der Beckensymphyse und der Dornfortsätze der Wirbelsäule) leicht verknöchert sind :

Drittlandszollsatz (01-07-2000 – ) : 12.80 % + 176.80 EUR / 100 kg

Wenn das Kilo 5 € kostet, so würde der Zoll für ein Kilo also 5 x 0,128 + 1,77 = 2,41 € kosten. Das ist schon eine gewaltige Einfuhrbarriere. Sollte sie fallen, so wirken nur noch die Transportkosten entgegen. Die europäischen Bauern sind alarmiert. Märchenrobert handelt Freihandelsabkommen nicht alleine aus, da reden einigen Größen wie Macron und Meloni mit.

Andererseits würden auch Energierohstoffe und andere brasilianische Commodities billiger. Größte Produzenten sind Vale und PETROBRAS. Vale ist mit einem Marktanteil von 35 Prozent der größte Eisenerz-Exporteur der Welt. Nickel ist seit der Übernahme des kanadischen Unternehmens Inco am 24. Oktober 2006 mit einem Anteil am Gewinn von etwa 35 % das zweite Hauptstandbein des Unternehmens. Daneben fördert Vale auch Kupfer, Platin, Gold, Silber, Kohle und Bauxit. PETROBRAS steckt wie der Name uns verrät im Erdölgeschäft. Die Firma war in der ersten Amtszeit von Lula ein Korruptionssumpf. Da nun alle da hingucken wird er sich wohl was anderes für die Entlohnung von Parteisoldaten aussuchen.

Man sieht: Nicht alles was die beiden Missionare Robert und Cem predigen ist ohne Hintersinn. Sie sind übrigens mit dem Flieger nach Amerika gejettet. Das verwundert nicht: Ötzdemir war schon in die Bonunsmeilenaffäre der Lufthansa verwickelt, Kerosin liegt ihm im tscherkessischen Blut.

„Weltpolitik als Kulturmission“ war schon im 20. Jahrhundert in aller Munde. Joachim Fest schrieb in seiner Hitlerbiografie darüber: „Der moralische Anspruch war ergänzt und überbaut von der Vorstellung einer besonderen Mission: dem Gefühl in einer apokalyptischen Auseinandersetzung zu stehen, einem Höheren Gesetz zu gehorchen, Agent einer Idee zu sein, oder was sonst auch immer die Bilder und Parolen einer eigentlich metaphysischen Gewißheit waren.“

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Unsere Weltflucht muß nach vorwärts in die Einsamkeiten, in die Versuchungen und in die Größe des Weltbürgertums. Es wäre Zeit für einen neuen Orden von wandernden Schülern…, eine Vergeistigung der Erde durch das deutsche Wesen.“ (der deutsche Diplomat Alfons Paquet 1912)