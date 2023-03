Die Gerüchteküche arbeitet im Hochbetrieb, was den Mord in Freudenberg betrifft. Alle möglichen Völkerschaften sind im Gerede, aber nur maximal zwei können es gewesen sein. Deutsche waren es offensichtlich nicht, denn das hätten die Medien sofort rausposaunt.

Meine Erfahrung als Bürgermeister: Es gibt bei solchen Verbrechen auch immer Trittbrettfahrer, die falsche Verdächtigungen produzieren. Auf eine Tat hat man oft drei Anzeigen. Aber nur ein Duo kann es gewesen sein. Die Hypothese es wären Nepalesinnen wegen dem Klima gewesen halte ich schon mal für Fake.

Es bleiben Ehrenmord und Ekel vor Schwulität im Rennen, aber auch Motive, die außerhalb der Provinienz von Facebook liegen. Bin schon mal gespannt.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Eurer Tochter ermangl es an nichts, was irgend den Toten nur zu Rechte geschieht. Ich lass ihr Vigilie singen, Sie mit großer Ehre zur Erde bestatten; dann wollen wir mit diesen Herren des Mordes Strafe bedenken.“ (Geh. Rath v. Goethe)