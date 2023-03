Das Bauernlegen wird schwierig werden

Die niederländische Regierung hat die Enteignung zahlreicher Bauernhöfe im Auge. So wie Josef Stalin um 1930 die Höfe in Rußland enteignete, hat Ministerpräsident Rutte dasselbe vor. Der Kommunismus mit seinen Exzessen ist in unserem Nachbarland bei den Provinzwahlen abgestraft worden, die Bauernbewegung scheint in vielen Provinzen stärkste Kraft in den Parlamenten zu werden. Teilweise wurden die Altparteien regelrecht deklassiert. Das ist überraschend, weil es mit den Umfragen nicht übereinstimmt.

Prognosen hatten noch Zugewinne für die Partei des Grachtenstalin Rutte angenommen. Hier ein Zwischenergebnis der Provinz Overijssel (auf den blauen Pfeil drücken):

Exitpoll: BBB met 31,3 procent grootste in Overijssel, CDA halveert



Volg alle uitslagen op https://t.co/SA4kxsOjod.#PS2023 pic.twitter.com/mihBPqrDX4 — BNR Nieuwsradio (@BNR) March 15, 2023

