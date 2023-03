War „Unfall“ bei Eilenburg ein Anschlag?

Die Gerüchte verdichten sich, daß der Verursacher eines folgenschweren Verkehrsunfalls auf der B 87 bei Eilenburg ein Moslem war. Die von der geheimen Weltregierung gesteuerte Systempresse berichtete wie üblich ausweichend:

„Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte der Mercedesfahrer (der mutmaßliche Unfallverursacher) aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war dann zunächst mit dem in Richtung Torgau fahrenden Mitsubishi des 67-Jährigen zusammengestoßen. In der Folge geriet der Mitsubishi auf den Randstreifen und danach in den Gegenverkehr, wo er mit dem in Richtung Leipzig fahrenden Lkw zusammenstieß. Der Mercedes wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo es zunächst zu einer seitlichen Berührung mit dem entgegenkommenden Opel kam. Danach kollidierte der Mercedes zudem mit dem nachfolgenden KIA“.

Über die Religion des Mercedesfahrers wurde nicht berichtet, es gibt derweilen jedoch Gerüchte aus den umliegenden Dörfern, daß es ein Araber, vermutlich ein Moslem war.

Wenn 18jährige „Flüchtlinge“ Mercedes fahren und die 70jährigen Unfallopfer Kia und Mitsubishi, dann stimmt was nicht. Dann stimmt eigentlich garnichts mehr. Die Bundesregierung hat schon seit 20 Jahren einen Knall.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Schädliche Wahrheit, ich ziehe sie vor dem nützlichen Irrtum. / Wahrheit heilet des Schmerz, den sie vielleicht uns erregt.“ (Geh. Rath v. Goethe)