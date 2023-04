Die Länder der Kernkraft-Schande

Nun knipst die Ampel tatsächlich die Kernkraftwerke ab. Zeit, nachzusehen, wer das bei der letzten Bundestagswahl verbockt hat. Das ist die fatale Liste der Schande:

SPD Grüne FDP Ampel Hamburg 29,7 24,9 11,4 66,0 Bremen 31,5 20,9 9,3 61,7 Niedersachsen 33,1 16,1 10,5 59,7 Schleswig-Holstein 28,0 18,3 12,5 58,8 Nordrhein-Westfalen 29,1 16,1 11,4 56,6 Hessen 27,6 15,8 12,8 56,2 Berlin 23,4 22,4 9,1 54,9 Baden-Württemberg 21,6 17,2 15,3 54,1 Rheinland-Pfalz 29,4 12,6 11,7 53,7

Vorne dran natürlich Hamburg, wo sich in den Reichenvierteln Langstreckenluisa und ihr Anhang verschanzt haben. In Sachsen, Thüringen, Bayern, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, im Saarland und in Brandenburg gab es für die Abschaltung der Kraftwerke dagegen keine Mehrheit.

Kernkraft ist der mögliche Kompromiß zwischen Klimagläubigen und Realisten, weil bezahlbare und kontinuierlich erzeugte Elektroenergie entsteht, und das ohne Verbrennungsprozesse. Diesen Kompromiß ist Habeck nun erst mal nicht eingegangen. Wenn seine Entscheidung von der nächsten Regierung nicht revidiert wird, steuert Deutschland definitiv auf einen Bürgerkrieg zu. Denn mit teuerer Energie läßt sich das gewohnte System nicht lange aufrecht erhalten. Die Industrie wird abwandern, Arbeitslosigkeit und Armut breiten sich aus, die wirtschaftlichen Gleichgewichte werden gestört, zum Beispiel die Außenhandelsbilanz. Verteilungskonflikte werden eskalieren.

Inzwischen ist eine große Überzahl der Bürger für den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke, aber nun ist ein Neubeginn erforderlich. Wir lassen uns nicht den Optimismus nehmen: Jeder Tag ist ein neuer Anfang.