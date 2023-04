E-Fuels oder Diesel? – Die Meinung von Katie Noel

Verkehrsminister Wissing schwärmt von E-Fuels als Treibstoff. Unter dem Sammelbegriff E-Fuels versteht man alle Arten von Kraftstoffen, die mit Hilfe von erneuerbaren Energien synthetisch hergestellt werden. Motorenpabst Fritz Indra ist schon lange ein Fan – PB berichtete schon vor Jahren – und sprang Wissing aktuell zur Seite, er ist vom Erfolg überzeugt.

E-Fuels lassen sich aus nachwachsenden Rohstoffen wie Mais, Raps, Weizen und Palmöl erzeugen. Doch kann man auch auf Wasserstoff als Grundprodukt setzen. Da Wasserstoff per Elektrolyse von Wasser mithilfe von Strom freigesetzt wird, reden Ideologen hier von „strombasierten Kraftstoffen“. Derzeit rechnet man so mit 4.50 € pro Liter. Wenn der Strom mit Kernkraft oder Braunkohle hergestellt werden wird, läßt sich am Preis sicher noch etwas drehen.

Katie Noel kämpft dagegen mit ihrer Dieselgang für billigen Kraftstoff. Es ist das andere Amerika, das sich von Hollywood, Soros, Gates und Al Gore nicht mehr rumschicken läßt.

