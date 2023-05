Das Elend der Wasserstoffwirtschaft

In Schüben wird uns das Märchen vom Wasserstoff erzählt. Ein riesiges Werk in der Wüste Kalahari, durch die sich schwitzend die Habeck-Safari quälte, der Umbau von Gasleitungen zu Wasserstoffpipelines, Wasserstoffbusse, grüner Strom aus Wasserstoff und was nicht alles. Da müßte sich bei den Wasserstoffpionieren ja wahnsinnig was tun. Schaun mer mal:

Umsatz der Unternehmen 2022 in $ umgerechnet:

Mio $ Plug Power 701 Fuelcell 130 NEL ASA 87 Ballard Power 83 Nikola 51 Powercell 24 ITM Power 7 Sunhydrogen 0

Zum Vergleich: E.ON machte einen Umsatz von 127.000 Mio $. Selbst die kränkelnde Siemens Energy brachte es auf 29.700 Mio. $. Der Hamburger Weinhändler HAWESKO beispielsweise setzte 738 Mio $ um und schlug den Wasserstoffprimus Plug Power.

Die defizitären Ergebnisse und die Enttäuschung der Anlegerphantasten spiegeln sich in den Aktienkursen:

11.1.2021 7.7.2022 9.5.2023 Plug Power 42,2 18,8 7,3 Fuelcell 12,9 4,2 2,1 NEL ASA 3,35 1,28 1,23 Ballard Power 23,5 7,1 4,1 Powercell 39,8 13,6 7,3 ITM Power 6,5 2,3 0,9 Sunhydrogen 0,11 0,025 0,017 Nikola 15,3 5,2 0,8

An den Kapitalmärkten ist der Optimismus gedämpft, was die deutschen Journalisten nicht hindert die Wasserstoffsau immer wieder durchs Dorf zu treiben. Wenn das Familyoffice der Graichens im Wirtschaftsministerium davon schwärmt ist es zumindest verständlich, denn irgendwie sollen ja die Euronen in den Kassen der Wind- und Solarbarone klingeln. Aber was bekommen die Medienaffen? Werden die geschmiert?

