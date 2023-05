Graichensteuer statt Reichensteuer

Julian Reichelt hat gerade Vorwürfe von einer losen Weibsperson am Hals, die ihm einen ganzen Tag lang per Funktelefon regelrecht mit dem Hintern ins Gesicht gesprungen ist. Sie hatte um einen Bums regelrecht gebettelt, und nun behauptet sie irgendein Opfer zu sein. Reichelt läßt sich nicht aus der Bahn bringen und hat ein scharfes Video zu Graichens Armensteuer eingestellt.

Daß Holzheizung, Kernenergie, Verbrenner, Kohle und CCS verboten worden sind oder noch verboten werden sollen, hat nur einen tieferen Sinn: Die Zerstörung der Industrie und damit der finanziellen Basis des Staats zu erreichen. Die Grünen haben ja immer betont, daß sie mit Deutschland nichts anfangen können und nun geben Scholz und Lindner ihnen freie Hand. Und Merz will mit den Grünen koalieren, wenn die Ampel fertig hat, was die CDU in sieben Bundesländern eh schon praktiziert.

Dr. M. hat die Clans nach Kräften gefördert und nun haben wir Remmo, Graichen, Abu Chaker, Reemtsma, Goman, Miri und Al Zein.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Man wird nicht ärmer, wenn man sein Hauswesen zusammen zieht.“ (Geh. Rath v. Goethe)