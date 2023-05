Grüner Doktor verzweifelt an Märchenroberts Logik

Im folgenden Video sehen wir einen Hochschulschrat, wie man sich die Umweltbewegten so vorstellt: Er glaubt fest an die Klimareligion und forscht an einer einschlägigen Schule an nachwachsenden Rohstoffen. Nun gefährdet Märchenrobert aber mit dem Holzverbot sein Metier und Dr. Sauer wird sauer.

Das Heizen mit Holz und Pellets war ja so wie die Nutzung der Kernkraft eins der letzten Friedensangebote an die Klimaatheisten. Aber mit Frieden hat Habeck nichts im Sinn, er will Krieg, und den wird er bekommen.

Die Argumente von Dr. Sauer gehen den Leuten, die mit Holz heizen runter wie Öl:

Ich habe in Ungarn ein Haus mit zwei leistungsfähigen Öfen und kann umziehen, wenn die Berliner Idioten so weitermachen. Aber viele meiner Nachbarn werden erfrieren, wenn Scholzens Respektregierung, die in Wirklichkeit eine verschworene Terrorkoalition ist, nicht vorzeitig den Bach runtergeht.

Ich kann mich noch an die Nachkriegszeit erinnern, als eine Freundin meiner Oma in einem kalten Hinterhaus regelrecht erfroren ist. Rentner bekamen damals 50 Ostmark im Monat und das reichte hinten und vorne nicht. Sozialismus ist gewollt oder auch aus Not immer ein brutales Mordregime, das begreifen gerade in den alten Ländern viele Leute nicht.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Gesetz ist mächtig, mächtiger ist die Not.“ (Geh. Rath v. Goethe)