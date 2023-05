Neue Erdölleitung zwischen Serbien und Ungarn

Serbien und Ungarn wollen ihre Zusammenarbeit auf dem Energiesektor stärken. Eine 128 km lange Erdölleitung wird zwischen Novi Sad und Algyö errichtet werden. Ungarn wird Gas für Serbien speichern. Die Kapazität der Stromleitungen zwischen beiden Ländern soll verdoppelt werden. Der Grenzübergang bei Maria-Theresiopel (Subotica, Szabadka) soll ausgebaut werden, um die Wartezeiten zu verringern. Der Außenwirtschafts- und Außenminister Szijjártó Péter sprach gestern abend auf einer Kundgebung der serbischen Regierungspartei SNS (ab Minute 1:32).

Die Rede hielt Sijjártó auf Serbisch, so daß sie von meinen Lesern vielleicht in Grundzügen verstanden wird. Da die Untertitel ungarisch sind, was weniger geläufig ist, gebe ich den Inhalt noch thüringisch wieder:

Es war zwar nicht immer der Fall, die ungarische Nation aber sehe jetzt die Serben als Brüder und Schwestern. „Unsere gemeinsame Geschichte hat uns vor viele Prüfungen gestellt, wir haben uns oft als Feinde gesehen. Heute habe sich alles geändert: Wir sind brüderliche Nationen geworden, betonte Sijjártó. „Woran liegt das alles? An wem genau? An Ihrem Präsidenten, Aleksandar Vucic!“. Das serbische Staatsoberhaupt habe erreicht, daß zwischen den beiden Ländern statt historischer Feindschaft nun historische Freundschaft bestehe. „Unter der Führung Ihres Präsidenten behandelt Serbien die ungarische Gemeinschaft in der Vojvodina so, daß es als Vorbild für die ganze Welt dient. Dafür sind wir Ungarn dankbar“. Péter Szijjártó betonte, daß beide Länder vor ähnlichen Herausforderungen stünden, da sowohl Budapest als auch Belgrad „vom internationalen liberalen Mainstream vorbehaltlos angegriffen“ würden. „Warum greifen sie uns an? Weil wir, Ungarn und Serben, für uns selbst, für unsere nationalen Interessen eintreten, und das können wir, weil wir starke Führer haben“, erklärte er. „Sie greifen uns an, weil wir Frieden in der Ukraine wollen und nicht daran beteiligt sind, das Risiko einer Kriegseskalation zu erhöhen.“ Sie greifen uns an, weil wir an Familienwerten festhalten, und sie greifen uns an, weil wir uns nicht von ihnen etwas diktieren lassen“. Der Minister nannte es auch einen gemeinsamen Punkt, daß „es in Ungarn und Serbien politische Kräfte gibt, die ausländischen Interessen dienen und menschliche Tragödien ausnutzen wollen, um politische Vorteile für sich zu erzielen“. „Solche Parteien, die ausländischen Interessen dienen, müssen Wahl für Wahl besiegt werden, und zum Glück tun wir das in beiden Ländern regelmäßig“, betonte er. „Diese Angriffe werden auch in Zukunft nicht aufhören.“ Sie werden uns angreifen, weil sie nicht verstehen können, daß wir, Ungarn und Serben, unseren eigenen nationalen Weg gehen und erfolgreich sind. Aber wir geben den Angriffen nicht nach, wir bleiben standhaft, wir bauen weiterhin ein starkes Serbien, ein starkes Ungarn und eine starke ungarisch-serbische Freundschaft auf“.

Ungarn hat im letzten Jahrzehnt immer darauf geachtet, mit Serbien einen Faden zu spinnen, weil die Ungarn in der Backa natürlich auch angemessen berücksichtigt werden müssen. Wegen dem Bündnis zwischen Serbien und Rußland ist eine totale Verärgerung Rußlands grundsätzlich zu vermeiden. Die ungarische Außenpolitik hat viele Zwänge, welche es andernorten nicht gibt.

Beitragsbild: Staatspräsident Vucic bei einem Staatsbesuch mit Medwedjew.