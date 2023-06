Ein skurriles Dokument aus der Kóronakampagne. Waren sich die Genossen über den Symbolgehalt des Fotos im Klaren?

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Wie in Rom außer den Römern noch ein Volk von Statuen war, so ist außer dieser realen Welt noch eine Welt des Wahns, viel mächtiger beinahe, in der die meisten leben.“ (Geh. Rath v. Goethe)