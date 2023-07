Fachkräftemangel und bedingungsloses Grundeinkommen

Gestern hat eine Regierungshoftrompete behauptet, daß Deutschland jedes Jahr die Einwanderung von 1,5 Millionen Fachkräften braucht. Aus einem ähnlich regierungsnahen Beritt kommt immer wieder mal die Spekulation, daß das bedingungslose Grundeinkommen erforderlich wäre, um die von den Robotern und KI freigesetzten Arbeitskräfte zu alimentieren. Ja was denn nun?

Vermutlich stimmen beide Extreme nicht. Es gibt schon jetzt genig Hartzer, da braucht man keine mehr importieren. Und die Beamten, die durch KI freigesetzt werden, die kann man in die Polizei umsetzen, damit die Fachkräfte nicht so austicken können, wie in Frankreich.

