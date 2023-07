Früh um Sieben und Angela hat nicht climategequittet

Vor ein paar Tagen hatte ich Frl. Neumann eingestellt, welche leider nicht gerade eine Zierde ihres Geschlechts ist und ihr Studium climategequittet hat, also wegen zu warm abgebrochen. Damit meine Leserinnen nicht den Eindruck bekommen, daß ich zu den Männerrechtlern gehöre, die immer das feminine Haar in der Suppe suchen, gibts heute ein Video mit der Liebe eines landwirtschaftlichen Schneewittchens zum klimaschädlichen Verbrenner. Das ist so: Schöne Frauen haben oft die größten Lumpen zum Freund. Siehe Amy Winehouse oder Langstreckenluisa.

Nach Grayce (US) und Federica (IT) habe ich nun die deutsche Schlepperfahrerin Angela ausgewählt, damit der Verfassungsschutz mich als erwiesen rechtsextrem einstufen und beobachten kann.

Auch die BG kann noch wegen der Arbeitskleidung meckern, die Zunft der Hautärzte wegen der vermutlich fehlenden Einreibung und die Klimasekte wegen kein Pattex und nix Uhu.

Wir sehen lange Schatten, es ist vermutlich früh um Sieben und Angela hat schon gegrubbert. Der Grubber ist ein landwirtschaftliches Gerät zur nichtwendenden Bodenbearbeitung, das zur Lockerung und Krümelung des Bodens sowie zur Unkrautbekämpfung und Einarbeitung von Ernteresten oder Dünger in den Boden eingesetzt wird. Manchmal in Kombination mit Walze und Kreiselegge. Der Vorteil ist, daß man nicht so viele Steine hochholt, wie beim Pflügen. Der frühe Vogel holt den Wurm, heißt es bei uns auf dem Orte.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Wo der Pflug vom Rost gefressen, / wird sehr wenig Korn gegessen.“ (Ist nicht von Goethe)