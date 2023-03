79. Jahrestag des deutschen Überfalls auf Ungarn

Ungarn verlor am 19. März 1944 seine staatliche Selbstbestimmung. Mit der deutschen Besetzung endete die 1918 erlangte Souveränität vor 75 Jahren, die erst 1990 wiedererlangt wurde. 1945 waren eine Million Tote zu beklagen, 40 % des Volksvermögens waren futsch und die Hauptstadt lag in Trümmern. Der Magyar Hirlap berichtet heute:

Berlin überließ nichts dem Zufall. Am 15. März überreichte der deutsche Botschafter in Budapest die Einladung des Führers an Horthy. Am 18. traf der Reichsverweser in Klessheim, Österreich, ein, um Hitler zum fünften Mal zu treffen. Gleich beim Eintreffen wurde er mit der Tatsache der Besetzung konfrontiert: Der empörte Reichsverweser reiste nicht nach Hause, bis er von Generalstabschef Ferenc Szombathelyi überredet wurde. Dann kündigten die Deutschen an, dass sie im Falle eines Einspruchs auch Rumänien, die Slowakei und Kroatien in die Besetzung einbeziehen würden. Horthy akzeptierte dann die Tatsache der Besetzung und die Tatsache, dass er die Kállay-Regierung, die eine Swing-Politik zwischen den Mächten verfolgte, stürzen musste. Er weigerte sich jedoch, die Proklamation zu unterzeichnen, in der er erklärt hätte, dass die deutschen Truppen mit seiner Zustimmung eingezogen seien, und stellte zwei Bedingungen: Die unabhängige ungarische Nationalgarde würde bestehen bleiben, und er könne den neuen Ministerpräsidenten selbst ernennen.

Trotzdem besetzten am 19. März Einheiten der Wehrmacht und der SS das Land aus vier Himmelsrichtungen. Der ungarische Generalstabschef sandte ein Telegramm an die Truppen, in dem er den Widerstand verbot. Einige der Garnisonen erhielten den Befehl zu spät. Auf der Donaubrücke in Novi Sad war ein halbstündiges Feuergefecht ausgebrochen, bei dem 28 Deutsche getötet wurden. Kleine Widerstandsversuche gab es zum Beispiel am Flughafen Budaörs, aber auch ein Feuergefecht im Schloss, dem auch die meisten Deutschen zum Opfer fielen. Am 22. März übernahm Generalleutnant Döme Sztójay, ehemaliger Botschafter in Berlin, die Regierungsführung und das Amt des Außenministers.

Dementsprechend lief alles nach Wunsch der Deutschen. Die Deportation und Vernichtung der ungarischen Juden und die Zerstreuung ihres Eigentums begannen. Zwei Drittel der Bürgermeister wurden ersetzt, Führer, die mit den Deutschen zusammenarbeiteten, wurden Leiter der Nationalbank, des Radios und anderer wichtiger Institutionen. Ein deutscher General wurde zum Chef der ungarischen Armee ernannt, und allen ungarischen Einheiten wurden deutsche Verbindungsoffiziere zugeteilt. Die Gestapo ließ sich im Astoria Hotel nieder und begann noch am Tag der Einreise mit der Verhaftung linker und pro-englischer Journalisten, Wirtschaftsführer und Leuten mit Immunität. Im Frühjahr wurden fast 3.000 Menschen festgenommen. Kállay fand Zuflucht in der türkischen Botschaft, aber auch Ex-Ministerpräsident István Bethlen musste sich verstecken. Ein großer Teil der verhafteten Politiker wurde in das Konzentrationslager Mauthausen gebracht, einige von ihnen dann Anfang Herbst auf Ersuchen der Lakatos-Regierung wieder freigelassen. Nur Endre Bajcsy-Zsilinszky versuchte Widerstand zu leisten.

Die Schlacht um die Einnahme der ungarischen Hauptstadt entpuppte sich nach Stalingrad als die zweitlängste lokale Schlacht des Weltkriegs: Mehrere Teile der Stadt lagen in rauchenden Trümmern, die Donaubrücken wurden von den Deutschen gesprengt. Aber auch das Eisenbahn- und Straßennetz war zerstört. Darüber hinaus ist das Gebiet Ungarns nach dem Pariser Friedensvertrag von 1947 sogar kleiner als die Grenzen von Trianon.

Die deutsche Führung ist mit Ungarn schon wieder unzufrieden. Zum Glück gibts Österreich als Pufferstaat und eine nicht einsatzfähige Bundeswehr.

