Dschihad nun auch in Münster?

Im Zentrum der woken Ideologie – an einem Ort wo die AfD mit 2,2 % dahinvegetiert – schwirrten jetzt auf einem Volksfest die Messerhiebe. Ein 31jähriger Familienvater wurde aus nicht nachvollziehbaren Gründen getötet, so daß ein religiös begründeter Mord nicht auszuschließen ist.

In NRW geht es wüst zu. Die öffentliche Ordnung kollabiert unter unseren Augen. Dabei wäre Abhilfe ohne weiteres möglich, zum Beispiel durch Entmesserungen in Schulen, öffentlichen Verkehrsmitteln und bei Volksfesten, Die technischen Geräte dafür gibt es. Der Wille sie einzusetzen fehlt. Der unordnungsvernarrte Landesvater, dem vor der Volksgesundheit schon der Brückenbau entglitten war, sollte zurücktreten und Platz für einen erfahrenen Fachmann machen. Der MP muß in NRW dem Landtag angehören, in diesem gibt es vier Polizisten und einen Berufssoldaten.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Und dir ist fremd das Vaterland geworden,“ (Geh. Rath v. Goethe)