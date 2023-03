Die Liebe zum Verbrenner

Die Band Queen besang den Motorsport und hatte mit den grünen CO2- und Feinstaubtussies nichts am Hut. Solche Spaßbremsen wie Annalena und Katharina wären gleich aussortiert worden, siehe zweite Strophe. Der Sänger Mercury hätte das Lumpenlieschen Claudia mit ihren bunten Schals oder die vertrockneten Zitronen Dr. M. und Ricarda nicht mal in seine Garage reingelassen.

Eine Traummaschine, so sauber und geputzt

Wie die Kolben pumpen und die Radkappen glänzen

Wenn ich das Lenkrad in der Hand halte

höre ich die Power des Autos

Wenn ich mit meinen Hände das Schmierfett berühre

Oh es fühlt sich wie eine Krankheit an

Ich bin verliebt in mein Auto, hab Gefühle für mein Auto

Mich drückt es in den Sitz

Was für ein Nervenkitzel wenn deine Reifen quietschen

Hab meinem Mädchen gesagt, dass ich sie vergessen muss

Kauf ich mir lieber ein neue Karre

Also hat sie die Kurve gekratzt und mit mir Schluss gemacht

Autos reden nicht, sie sind nur Freunde auf vier Rädern

Wenn ich das Lenkrad in der Hand halte

höre ich die Power des Autos

Wenn ich Vollgas gebe

musst du die Swingmusik nicht mehr hören

Ich hab mich in mein Auto verliebt, hab Gefühle für mein Auto

Ich hab mich in mein Auto verliebt, Handschuhe in meinem lieben Auto

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Der Mensch soll immer streben zum Bessern; und, wie wir sehen, er strebt auch immer dem Höheren nach, zum wenigsten sucht er das Neue.“ (Geh. Rath v. Goethe 1797)